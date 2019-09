Ancheta din Caracal se extinde și în Italia: ”Autoritățile caută bunurile și conturile familiei Dincă”

Informații de ultimă oră! Procurorii din România caută în Italia bunurile lui Gheorghe Dincă.

„Ancheta de la Caracal se extinde și în Italia. Autoritățile caută bunurile și conturile familiei Dincă, atât ale soției, cât și al copiilor săi. Sunt foarte multe piste pe care merg, pentru că la dosar există o declarație, conform căreia o persoană l-ar fi zărit pe Gheorghe Dincă în compania unei persoane care se pare că ar face parte dintr-o rețea. De asemenea, fiul său a declarat că tatăl său s-a întors în România în 2014, din cauza unor probleme de sănătate, în vreme ce fiica lui spune că tatăl său s-a întors în țară în 2009”, potrivit Antena3.

Interogatoriul în cazul Caracal, a fost oprit, vineri, după ce Gheorghe Dincă a acuzat dureri de inimă.

Claudiu Lascoschi a mărturisit că Gheorghe Dincă regretă foarte mult ceea ce a făcut și și-ar dori să dea timpul înapoi. În timpul audierii, lui Gheorghe Dincă i s-a făcut rău. Procurorii şi poliţiştii de la Inspectoratul General al Poliţiei Române au decis să încheie audierile şi să le reprogrameze la începutul săptămânii viitoare, iar Gheorghe Dincă a fost dus la Arestul Central din Bucureşti.

”Cu cât trece timpul mai mult, cu atât o să aibă mai multe remuşcări. Regretă foarte mult ceea ce a făcut. Îi pare foarte rău că nu poate să întoarcă timpul înapoi. La început a fost foarte derutat, dar acum are un regret deosebit. Conform declaraţiilor lui, aşa rezulta; a mai fost o chestiune. Am văzut că avocatul Tonel a spus că domnul Dincă s-a oprit din declaraţie. A avut o problemă, îl durea în zona inimii şi a fost necesar să se oprească audierea. Atât de mult a suferit, se pare. E ceva nou şi pentru mine; până acum nu am mai remarcat acest lucru, dar pare să fi fost sinceră această situaţie”, a spus Claudiu Lascoschi la Romania TV.

Gheorghe Dincă, pus sub urmărire penală și pentru două violuri

Felix Bănilă, procurorul șef DIICOT, a anunțat astăzi într-o conferință de presă faptul că Gheorghe Dincă a fost pus sub urmărire penală și pentru două violuri. Reprezentantul DIICOT a mai precizat în conferința de presă că principalul suspect în cazul dispariției Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu a recunoscut că le-ar fi ucis, dar nu și că le-ar fi violat. (CITEȘTE ȘI: ULTIMA ORĂ! S-AU GĂSIT ALTE FRAGMENTE OSOASE ÎNTR-O GROAPĂ DIN CURTEA LUI GHEORGHE DINCĂ)

„Ca urmare a declarațiilor luate, s-a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de viol, în raport de alte două persoane vătămate decât cele precizate anterior” (n.r – Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu), a anunțat Bănilă.

Șeful DIICOT a mai declarat, vineri, că cercetarea penală a fost extinsă pe numele Elenei Dincă, soția lui Gheorghe Dincă, pentru complicitate la omor, după sesizarea mamei Luizei Melencu.

„În data de 23 august 2019 s-a dispus extinderea urmăririi penale in rem și pentru complicitate la omor urmare a sesizării formulate de mama victimei Melencu Luiza Mihaela în data de 22 august 2019 cu privire la o presupusă activitate infracțională a numitei Dincă Elena, soția inculpatului”, a spus Bănilă.