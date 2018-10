Anda Adam a suferit mult după Exatlon: „A fost cea mai grea perioadă pentru mine!”

Anda Adam voia să în marea finală a show-ului de supravieţuire Exatlon, dar a suferit o accidentare gravă la genunchi. Anda a ieşit din competiţie, a revenit de urgenţă în ţară, unde a fost diagnosticată cu ruptură de ligamente, şi a fost operată în regim de urgenţă. În urma acestui necaz, cântăreaţa şi-a anulat toate concertele, timp de trei luni.

„A fost cea mai grea perioadă pentru mine. Eu sunt o persoană extrem de activă şi, dintr-o dată, m-am trezit că nu mai pot face nimic. Am făcut recuperare, iar în tot acest timp am abandonat concertele, pot să spun că am pierdut destul de mult. Evident, am abandonat şi sala, şi, de unde făceam antrenamente de cel puţin patru ori la sală, am ajuns să fac acasă mişcările recomandate de medici, pentru a-mi recăpăta mobilitatea. Sunt refăcută în proporţie de 80 la sută acum. Am început să merg la concerte, dar şi la sală, nu fac antrenamente grele, nu vreau să exagerez pentru că aş putea să mă aleg cu alte probleme”, a declarat Anda Adam, pentru click.ro.