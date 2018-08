Anda Adam a fost provocată de către mama ei la o serie de întrebări incomode la care a răspuns fără ocolișuri. Cântăreața a recunoscut inclusiv că… a înșelat!

Pe canalul ei de Youtube, Anda Adam a postat o înregistrare în care apare alături de mama ei. Cele două și-au pus cele mai neașteptate întrebări una alteia.

La un moment dat, Anda Adam a fost întrebată de mama ei: „Ai/n-ai făcut baie goală în mare?”.

Răspunsul cântăreței a fost: „Am. Am făcut baie goală în mare, dar nu m-am dus în mare goală. M-am dus în mare și în mare, în apă, am scos costumul de baie de pe mine. Deci… dar, da, se poate considera că am făcut baie goală în mare”.

„Ai înșelat?”, a mai întrebat-o pe Anda Adam cea care i-a dat viață.

„Mama mă întreabă asta, dacă am înșelat? Dar cine te-a pus să mă întrebi asta, Sorin? (n.r. soțul ei)… Da, am înșelat. Nu acum, pe Sorin, în viața mea… Vreodată am înșelat”, a venit replica artistei.

