Anda Adam nu a mai putut suporta! Artista a răbufnit la adresa celor care i-au criticat aspectul fizic

Anda Adam nu a mai putut suporta și a răbufnit în mediul online. În ultimul timp, aceasta este adese criticată pentru că folosește numeroase filtre în fotografiile sale. Internauții au judecat-o aspru și chiar au ajuns să o jignească. Așa că Anda Adam a luat atitudine și le-a dat tuturor replica.

După apariția în cadrul unei emisiuni de televiziune, Anda Adam a fost ținta criticilor internauților. Aceștia au acuzat-o că imaginea pe care o promovează în mediul online nu este conformă cu realitatea și că abuzează de filtrele aplicațiilor pe care le folosește pentru aș șterge orice urmă de imperfecțiune.

Recent, cântăreața a postat o nouă fotografie în mediul online, iar cârcotașii nu au întârziat să apară. Secțiunea de comentarii a fost umplută de jigniri și critici.

„Numai poze trucate”, „În realitate ești cam urâtă”, „Au sunat ăștia că nu mai au glet pe stoc! Ghici unde e?”, „Nu minți pe nimeni, am văzut cu toții cu arăți, de fapt”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de internauți.

Așa că Anda Adam nu s-a mai putut abține și le-a dat replica tuturor. Artista a admis că folosește filtre, o practică uzuală în mediul online, și nu înțelege ce este greșit în asta. Aceasta a mai explicat că nu mereu are timp sau dispoziția să se aranjeze, iar atunci filtrele sunt la îndemână.

„Am pus o poză și mă uit la comentarii, că îmi apar, nu că intru eu să verific. Nu știu, unii oameni am senzația că ori sunt foarte nefericiți, ori sunt foarte frustrați, ori sunt foarte răi. Dar îmi imaginez că viața lor este tristă, să n-ai ce face și să comentezi.

Dragii mei, fiecare pune ce vrea, face ce vrea. M-ați omorât cu filtrele astea. Da, folosesc ce filtru vrea mușchiul meu! Că așa vreau eu. Poate azi n-am chef să mă machiez și n-am dormit bine aseară. Toată lumea folosește filtre. Voi, fetelor, astea șmechere, care comentați, și voi le folosiți. Rupeți filtrele și nu este niciun fel de problemă. Care e problema? D-aia au fost inventate, fraților!”, a spus Anda Adam.

„Mai lăsați-mă, că m-ați zăpăcit de creier”

De asemenea, Anda Adam s-a declarat sătulă de comentariile răutăcioase și a spus răspicat că face doar ce vrea și pe nimeni nu ar trebui să preocupe acest lucru. De asemenea, cântăreața a subliniat că aceste filtre nu pot schimba fizionomia unei persoane, ci doar aplică mici retușuri.

„Mai lăsați-mă, că m-ați zăpăcit de creier! O fată care arată mișto cu un filtru, arată mișto și în realitate, pentru că așa a făcut-o maică-sa. O femeie frumoasă, și că e machiată, și că astăzi are un filtru sau nu, e frumoasă pentru că așa s-a născut, are niște trăsături frumoase. Filtrul ăla îți pune acolo trei gene și un anticearcăn, dar nu îți schimbă fața cu totul, fizionomia. Treziți-vă la realitate, că m-ați zăpăcit cu atâtea comentarii! Deci da, e pagina mea, sunt paginile mele și mă postez așa cum am eu chef”, a mai spus Anda Adam.

