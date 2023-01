Anda Adam și Yosif Mohaci se pregătesc să devină părinți. Cuplul a făcut anunțul mult așteptat

Anda Adam și partenerul ei de viață nu mai vor să amâne momentul. Cei doi îndrăgostiți au mărturisit că vor să devină părinți cât mai repede cu putință.

Anda Adam și Yosif Mohaci și-au unit destinele în luna decembrie a anului trecut. De atunci, cei doi au o relație de vis. Având în vedere că proaspăt însurățeii trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și sunt foarte fericiți împreună, au decis, de curând, că le mai lipsește doar un singur lucru: un copil, rodul iubirii pe care și-o poartă.

Ce cadou inedit vrea Yosif Mohaci din partea solistei

Având în vedere că ziua soțului Andei Adam se apropie cu pași repezi, el i-a mărturisit alesei inimii sale, ce cadou își dorește din partea ei. Dezvăluirea bărbatului născut pe 14 februarie, i-a lăsat mască pe fanii cântăreței.

„De Valentine’s Day nu m-am gândit. E și ziua lui pe 14 februarie chiar atunci. În fiecare an am o problemă cu acest lucru. El are nevoie foarte tare de dragoste și nu știu altceva ce să-i fac cadou. Dragoste îi dau în fiecare zi. Acum o să încerc să i-o împachetez și să i-o dau. Încerc în fiecare zi”, a declarat Anda Adam, pentru Click!.

CITEȘTE ȘI: ANUNȚUL FĂCUT DE ANDA ADAM, DUPĂ CUNUNIA CIVILĂ. CÂND VA AVEA LOC, DE FAPT, NUNTA

Atunci când a fost întrebat ce-și dorește să primească în dar de la iubita soție, Yosif a făcut o mărturisire suprinzătoare.

„Eu vreau un bețisor cu două linii, un test de sarcină pozitiv!”, a spus acesta.

NU RATA: DUPĂ CE AU SEMNAT ACTELE LA STAREA CIVILĂ, ANDA ADAM ȘI YOSIF EUDOR MOHACI SE PREGĂTESC DE NUNTĂ. „VOM ORGANIZA O SUPER PETRECERE”

Deși mai sunt câteva luni până la nuntă și cei doi mai au câte o fetiță din căsniciile anterioare, își doresc să aibă cât mai mulți urmași, împreună.

„Noi vrem gemeni, și dacă se poate să aibă amândoi și ochii albaștri ca el, ar fi vis, nu altceva. Noi iubim foarte mult copiii, nu mai avem răbdare să așteptam. Ne dorim o familie numeroasă și vrem să se întâmple totul foarte repede. Cine mai are timp așa cu câte un puiuț la dospit câte un an? Să fie doi dintr-o lovitură și gata am făcut familia mare, numeroasă. Ne strângem duminica la masă, suntem fericiți, ne iubim!”, a adăugat cântăreața.