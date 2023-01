Anunțul făcut de Anda Adam, după cununia civilă. Când va avea loc, de fapt, nunta

În urmă cu aproximativ o lună, Anda Adam și Yosif Eudor Mohaci au spus „DA”, în fața ofițerului de stare civilă. Acum, în cadrul unui interviu recent, cântăreața a vorbit despre nuntă și cununia religioasă. Iată toate detaliile, pe larg, în articolul de mai jos.

Nu mai este un secret pentru nimeni, faptul că Anda Adam este proaspăt căsătorită cu Yosif Eudor Mohaci, alesul inimii sale. Chiar dacă au făcut totul în mare taină, înainte de Crăciun, când s-au căsătorit civil, de această dată, nu mai vrea să țină nimic secret. Astfel, cântăreața a vorbit, în cadrul unui interviu recent, despre planurile pe care le are vizavi de nuntă.

Anda Adam: „Ne dorim foarte tare”

Artista susține că vrea să aibă totul pus la punct până la momentul respectiv, însă acum, atât ea, cât și soțul ei nu sunt deciși cu privire la modul în care va fi organizată nunta, dar, cert e că nunta va arăta așa cum își doresc amândoi.

„Vrem să fim deciși și hotărâți în ceea ce privește petrecerea și nunta în sine, tocmai de aceea pentru că era final de an nu am vrut să ne grăbim și să facem lucrurile pe grabă, iar deocamdată am pus cozonacul la dospit și vedem ce idei trăsnite ne trec prin cap ca să planificăm și o nuntă așa cum ne dorim noi foarte tare”, a spus Anda Adam, relatează Libertatea.

Artista mărturisește că își dorește o nuntă la care să-și invite toți prietenii din showbiz și, cu siguranță, nu va face nimic în secret, de această dată.

„Suntem nehotărâți și indeciși, dar cu siguranță nu vom ține ascuns, nu vom face nuntă fără să anunțăm lumea, e un motiv de bucurie și o să vreau să invit toți oamenii din showbiz care îmi sunt prieteni, așa că nu va fi nimic de ascuns pentru că ne dorim ca cei care ne sunt aproape să ne fie alături într-un moment ca acesta și la o super petrecere pe care o vom organiza”, a mai completat cântăreața.

