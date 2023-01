Anda Adam a făcut lumină! Ce s-a întâmplat, de fapt, între ea și Bianca Drăgușanu? „Mi-a spus că îi pare rău”

În urmă cu ceva ani, un scandal de amploare izbucnea pe scena mondenă. Despărțirea dintre Anda Adam și Victor Slav, iar mai apoi relația bărbatului cu Bianca Drăgușanu au pus pe jar pe toată lumea. Mai mult, cele două blondine din viața lui Victor Slav au pornit un război ce a durat mult timp. Acum, Anda Adam a vorbit despre tot ce s-a întâmplat și a făcut dezvăluiri neașteptate.

În cadrul unei emisiuni de televiziune, Anda Adam a vorbit despre rivalitatea ce a existat mult timp între ea și Bianca Drăgușanu. Cântăreața a surprins și a mărturisit că între ele nu a fost, de fapt, nicio rivalitate. Potrivit spuselor acesteia, conflictul a fost mai mult alimentat de presă, în realitate cele două ne având nimic de împărțit.

Cu toate acestea, vreme îndelungată Bianca Drăgușanu și Anda Adam și-au aruncat săgeți în spațiul public. Însă, se pare că totul a fost dat uitării, iar cele două au îngropat securea războiului. Artista a dezvăluit că Bianca Drăgușanu chiar și-a cerut scuze pentru faptul că a fost uneori prea răutăcioasă cu ea.

„Niciodată nu a fost o rivală. Niciodată nu am încercat să o copiez și nu am făcut-o pentru că suntem și foarte diferite ca stil. Cred că pur și simplu, fiind pe val atunci, ca și prezență și fiind un cuplu nou, monden, ieșind la foarte multe evenimente împreună și el ieșind din acea relație lungă cu mine au fost în atenția presei mult și puțin poate prea mult.

Atunci când ești în diverse conjuncturi și ți se pune un microfon în fața gurii mai dai declarații și mai spui una alta. Cred că din diversele interviuri s-au tot inventat și interpretat fiecare cuvânt și frază spusă de ea, de el și așa mai departe, și așa s-a creat cumva în presă faptul că între noi există o rivalitate. Nu a existat niciodată, nu am înțeles de ce acest volum de articole extrem de mare despre noi două și comparate și judecate și această rivalitate pentru că nu a fost niciodată o rivalitate între noi.

Mai mult decât atât, în ultimul timp am ajuns, printr-o persoană comună, să facem o discuție în care am ajuns la concluzia că nu avem nimic de împărțit una cu cealaltă. Personal Bianca Drăgușanu mi-a spus, recent, că nu are absolut nimic cu mine și că îi pare rău că uneori a fost răutăcioasă fără motiv”, a declarat Anda Adam.

Victor Slav a pus punct relației

Anda Adam și Victor Slav s-au despărțit în anul 2012, iar mai apoi bărbatul a format un cuplu cu Bianca Drăgușanu. Acum, cântăreața a mărturisit că fostul partener a fost cel care a decis să pună punct. Se pare că deși erau împreună, cei doi nu mai formau de mult un cuplu. Aceștia se îndepărtaseră și momentele în doi începuseră să fie tot mai rare.

„Eram foarte mult timp plecată și lucrurile deja nu se mai întâmplau ca într-un cuplu, se întâmplau ca între doi oameni care fiecare își vedea de drumul lui și de viața lui cumva separat. Nu am dorit să argumentăm pentru că am considerat că întotdeauna intimitatea trebuie să rămână intimitate așa cum am făcut de fiecare dată și cred că a fost un lucru foarte bun care s-a întâmplat. Am fost părăsită, decizia i-a aparținut”, a mai spus Anda Adam.

