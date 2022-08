Anda Adam o învață pe Vica Blochina să se lanseze în afaceri. „Eu am început cu un parfum, dar pune-te la treabă și tu”

Anda Adam vrea să dea lovitura în afaceri! Artista a lansat propriul parfum, cu semnătura „Swano by Anda Adam”. La evenimentul de lansare au participat mai mulți cunoscuți din showbiz, printre care Vica Blochina, Oana Roman, Xonia, Jorge sau Raluca Dumitru. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, Anda Adam și Vica Blochina s-au întrecut în declarații.

După participarea la „Survivor”, „Ferma Vedetelor” și „Bravo, ai stil! Celebrities!”, Anda Adam a dispărut puțin din prim plan. Nu s-a ocupat nici de partea muzicală, iar fanii și-au pus semne de întrebare. Spune ea că nu a stat degeaba în timpul acesta pentru că a testat timp de patru luni numeroase arome de parfum prin care să-și transpună propria personalitate în parfumul ce-i poartă numele. A reușit într-un final să găsească un miros care să îi fie pe plac, iar ultimul pas a fost lansarea produsului.

„Sunt obsedată de parfumuri”

Printre cei prezenți, Vica a fost cea mai surprinsă de idee și a fost curioasă de unde i-a venit această inspirație. Redăm dialogul dintre cele două blondine și reporterul CANCAN.RO.

CANCAN.RO: Sunteți absolut superbe!

VICA: „Deci, zi-mi și mie. Uite, tu ești blondă deșteaptă, nu ca mine. Cum ți-a venit în cap să scoți parfum? Mie nu mi-ar fi trecut în cap așa ceva”

ANDA: ”Sunt obsedată de parfumuri, am foarte multe, în jur de 80 și ceva de parfumuri și pentru că vreau să mă extind puțin pe zona asta de cosmetice, o să urmeze și colecție de farduri, lipstick.

CANCAN.RO: „Un fel de Rihanna.”

ANDA: „Avem atâtea Rihanna, Kardashian, JLo, de ce nu și Anda Adam? Pentru că, de ce în România fetele noastre drăguțe ca Vica, ca mine, ca o grămadă, nu putem avea colecțiile noastre și să avem un «merchandise» foarte bine pus la punct, adică de ce noi trebuie să avem produsele Kardashian când putem să avem și produsele noastre? Eu, pe ea (n.r. Vica) o consider o Kardashian de România. Eu m-aș da cu rujul Vicăi. Eu m-aș da cu rimelul Vicăi, dacă aș ști că ochii mei devin albaștri ca ai ei.”

VICA: „Oricum, felicitări! E chiar foarte mișto!”

ANDA: ”Eu am început cu un parfum și o să vreau să mă extind, dar pune-te la treabă și tu!”

VICA: ”Eu vreau să inventez o minge de fotbal cu numele meu.”

CANCAN.RO: „Să se joace cu ea la un campionat mondial, la un campionat european, la o olimpiadă, la ceva.”



VICA: ”Cum fac legendele.”

CANCAN.RO: ”Eu am înțeles unde am dus-o!” (râde)

ANDA: „Mie îmi place, pentru că, Vica întotdeauna a gândit mare, iar mie nu-mi plac oamenii care gândesc mic, sincer e chiar un lucru pe care îl spun din suflet și eu cred că atunci când gândești «big», lucrurile se întâmplă «big».”

CANCAN.RO: „Eu mai am o singură întrebare. De ce toate fetele miros la fel în cluburi a același parfum?”

ANDA: „Păi nu știu, dar eu sper, curând toată lumea să miroasă a parfumul meu.”

„Banii și parfumurile nu se numără niciodată”

Dacă Anda Adam are o colecție de optzeci de parfumuri, am fost curioși să știm cum stă și Vica la acest capitol. Răspunsul a fost unul pe măsură:”Eu nu număr parfumurile. Banii și parfurmurile nu se numără niciodată, pentru că nu le am niciodată la mine”, a declarat Vica Blochina.

Și pentru că vorbim de un parfum la care s-a muncit și care are semnătura Andei Adam, fanii au fost curioși să știe care e suma pe care trebuie să o scoată din buzunar, dacă vor fi convinși de gusturile cântăreței.

„Auzi, m-a întrebat cineva prețul, știi? Și am spus prețul și cică: «A, am crezut că e neprețuit». Păi zic: «pentru mine este neprețuit că e o parte din mine acolo și din iubirea mea, dar pentru voi e 199 de lei». Doar 199 de lei. Eu sper ca toată lumea să miroasă a «Swano» ”, a încheiat Anda Adam.

