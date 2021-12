Anda Adam, prima apariție televizată alături de logodnicul și fiica ei. Micuța Evelin îi spune ”tati” afaceristului

Invitată în cadrul emisiunii ”Teo Show”, Anda Adam nu a venit singură ci… împreună cu logodnicul și fetița ei. Micuța Evelin se pare că se înțelege foarte bine cu Eudor Yosif Mohaci.

Anda Adam și tatăl fetiței sale au decis să pună punct mariajului lor. În ciuda zvonurilor apărute în ultima perioadă, artista a tot negat despărțirea de Sorin Nicolescu. Asta până când s-a aflat despre relația ei cu un afacerist din Oradea. Vedeta și-a asumat noua poveste de dragoste pe care o trăiește și este în culmea fericirii.

Ba chiar… se pregătește să ajungă din nou în fața altarului! Invitată în emisiunea „Teo Show", artista a venit însoțită de Eudor Yosif Mohaci, dar și de fiica sa, Evelin. Se pare că micuța și logodnicul mamei sale au o relație specială.

”Mami i-a spus lui Evelin așa: «Evelin, hai cu mine în cutie să ieșim amândouă să cântăm și să dansăm». Evelin i-a răspuns: «Nu, eu nu intru astăzi cu tine în emisiune»”, a spus Bursucu. Teo Trandafir i-a dat de gol și a mărturisit că Evelin îi spune deja „tati” lui Eudor Yosif Mohaci. „Și a continuat: «Vin cu tati»”, a spus prezentatoarea TV.

Iubitul Andei Adam locuiește în Elveția, însă în ultima perioadă stă mai mult în România alături de artistă: ”Eu stau tot în Elveția în general. Părinții mei sunt români, dar m-am născut în Franța. Acasă s-a vorbit numai românește și s-au ținut toate tradițiile. Ei au ținut să păstrăm tradițiile, dar să le păstrăm și pe cele din Franța și Elveția”, a povestit logodnicul Andei Adam.



Mesajul lui Sorin Nicolescu, după despărțirea de Anda Adam

După ce s-a aflat despre relația Andei Adam cu musculosul din Oradea, Sorin Nicolescu a ținut să transmită un mesaj clar. Acesta a avut numai cuvinte de laudă la adresa fostei sale soții și îi dorește tot ce este mai bun pe lumea asta.

“Orice om e liber să facă ce vrea cu viața lui. Eu unul nu o să îmi spăl rufele în public, nu am făcut-o și nu am să o fac niciodată. Nu am apărut nici când au fost subiecte frumoase sau importante în viața noastră, mai ales acum, să vorbesc despre mama copilului meu. Ce contează ce probleme avem noi?

Eu nu întreb pe nimeni despre familia lui! Iar Anda este liberă să facă ce crede ea că e mai bun pentru viața ei. Are tot dreptul și merită orice își dorește. Cred că acum este și puțin dezorientată și, oricum, trecem cu toții printr-o perioadă dificilă, dar pentru mine este un om deosebit, care m-a ajutat în viață și, cândva, mi-a demonstrat că m-a iubit. Și mai presus de orice, este mama lui Evelin”, a spus Andrei Nicolescu, la Antena Stars.