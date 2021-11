Anda Adam a întors toate privirile! În roz și ”mascată” de paiete! Așa a apărut vedeta de la ”Bravo, ai stil!”

Anda Adam este o artistă ieșită, oarecum, din tipare. Are ea ceva ce trezește interesul, iar cântăreața știe prea bine asta. Chiar zilele trecute avea să-și facă apariția într-una dintre cele mai scumpe zone ale Capitalei, Primăverii, iar costumația ei, plus masca deosebită au atras privirile curioșilor. Nu mai vorbim despre mașina, un BMW I8, colantată. CANCAN.RO are imaginile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Roz. E culoarea pe care Anda Adam a ales-o pentru acea zi în care a avut treabă prin ”Primăverii”. Cu o geacă lungă până peste genunchi a apărut cântăreața, iar pe față și-a tras și o mască deosebită, cu paiete, acele mărgele în formă de discuri care i-au decorat-o. Adidași și blugi negri, iar în mână a ”flexat” o geantă neagră. Accesorizarea a fost perfectă.

Anda Adam și-a parcat mașina destul de departe de locul unde avea treabă, dar ”mersul pe jos face piciorul frumos”, iar artista ține mult la felul în care arată. De altfel, nenumărate fotografii, dar și filmulețe pe Instagram o prezintă pe blondină mereu în fața aparatelor de fitness.

Câteva zeci de metri a înaintat Anda până la destinația, acolo unde a zăbovit ceva vreme, dar a rezolvat problema și a făcut calea întoarsă la mașina-i ieșită și ea din comun. Caii putere s-au trezit din amorțire și au reacționat nărăvaș de la prima atingere a accelerației. Bice a dat Anda, iar BMW-ul ei nerăbdător a ”condus-o” acasă. (CITEȘTE ȘI: ANDA ADAM A FOST CERUTĂ ÎN CĂSĂTORIE, ÎNTR-UN CADRU DE POVESTE! CE MOMENT SPECIAL I-A PREGĂTIT IUBITUL. „AM PLÂNS DE BUCURIE…”)

Anda Adam, ”nărăvașă” la ”Bravo, ai stil!”

În una dintre edițiile show-ului “Bravo, ai stil!”, Anda Adam și Ruxi Opulență au fost protagonistele unui moment tensionat. Totul ar fi început după ce, la testimoniale, Anda Adam a cam ”călcat-o” pe colega ei de platou. I-a spus că emană vulgaritate. Firesc, deranjul în cealaltă parte a fost maxim. Iar Ruxi nu a ezitat nici măcar o clipă. “Nu este vreo pițipoancă sau o fandosită. Eu când am văzut-o pe ea în online, fix așa am perceput-o: așa cu să moară Franța, să…și bănuiesc că asta este ea, este credibilă în online. În emisiune este la fel, doar nu o veni să o facă pe vreo finuță. Când defilează, gesturi, mimică, chestii. Sunt niște gesturi vulgare și asta face și-n online”, a spus Anda Adam în cadrul emisiunii. (NU RATA: ANDA ADAM A DAT MUZICA PE IMOBILIARE. CÂȚI BANI CÂȘTIGĂ DIN AFACEREA CU VILE: ”SUNT CĂLARE CU EI PE ACOPERIȘ”)

Iar reacția lui Ruxi nu avea cum să fie decât tăioasă. „Vrea să spună că sunt o țărancă. Adică am un comportament vulgar. Dacă vii și folosești cuvântul vulgar pe TV, vii să ataci acea persoana. Când zici asta, înseamnă că publicul poate să spună că sunt o țărancă vulgară. Îi zic că și Anda e o tipă mișto, dar îi pute gura. Așa îi zic. Eu prin vulgaritate înțeleg ceva scârbos”, a fost răspunsul dur al lui Ruxi.

