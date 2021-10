Anda Adam a dat muzica pe imobiliare. Câți bani câștigă din afacerea cu vile: ”Sun călare cu ei pe acoperiș”

Banii sunt făcuți să circule, iar Anda Adam știe cel mai bine acest lucru. Vedeta a intrat în lumea afacerilor mai ceva ca un bărbat. Iată din ce face bani Anda Adam, dar și care sunt veniturile cântăreței.

Au trecut vremurile când femeia era la cratiță și bărbatul aducea bani în casă. De-a lungul anilor lucrurile s-au schimbat, iar femeile au vrut să ”joace” de pe același picior cu bărbații. Anda Adam a luat exemplul marilor afaceriști în construcții și a trecut la fapte mari.

Chiar înainte de pandemie, Anda Adam s-a reorientat spre imobiliare, fapt pentru care a avut o pandemie liniștită din punct de vedere financiar:

”Construiesc case pentru vânzare în Pipera-Tunari. Am nişte duplexuri la vânzare şi am şi colecţia mea de costume de baie, pe care o puteţi vedea pe site-ul meu. Am puţin timp şi multe de făcut.”, adeclarat Anda Adam pentru Click.ro

Câți bani câștigă Anda Adam din YouTube?

Sumele câștigate din videoclipurile muzicale nu se compară cu banii pe care îi câștigă ca dezvoltator imobiliar. A avea propria afacere nu este atât de ușor pe cât își închipui cei care tânjesc după antreprenoriat. Anda Adam și-a luat în serios rolul de dezvoltator imobiliar, iar dacă asta presupune să muncească cot la cot cu angajații, de ce nu:

”Din YouTube faci 300, 500 de euro, ok, 2000. Eu am piese la care am investit 10.000 de euro. Am avut oportuniatea să-mi încep o afacere înainte să intrăm în pandemie. Sunt dezvoltator, fac case în zona Pipera-Tunari.

Sunt călare cu ei pe acoperiș. Deci mor cu ei în dinți, nu mă interesează. N-am rău de înălțime, mă sui, îmi pun casca în cap, sunt până la genunchi de noroi dacă este nevoie”, a spus Anda Adam pentru Antena Stars.

Sursa foto: Arhiva CANCAN