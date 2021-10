Anda Adam, pregătită să facă pasul cel mare? Ce spune artista despre căsătorie: ”Acum chiar mă simt completă„

Anda Adam formează în prezent o relație cu Yosif Mahaci. Potrivit imaginilor și informațiilor din spațiul public, artista pare să fie pe cale să facă un pas foarte important, căci ar fi primit un inel din partea partenerului ei.

În cadrul unui interviu pentru Fanatik, Anda Adam a vorbit despre relația pe care o are în prezent. Cântăreața și-a găsit fericirea în brațele lui Yosif Mahaci care, potrivit informațiilor, a cerut-o în căsătorie.

„Actualul meu logodnic este un bărbat foarte atrăgător. Este exact genul de bărbat care îmi place mie, care are stil, arată bine, dar mai important este că are caracterul pe are mi l-am dorit la un bărbat. Este foarte atent cu mine, mereu mă protejează, are grijă de mine. Mă respectă și mă completează și împlinește în a fi un tot. Acum chiar mă simt completă, aș putea spune. Cred că este jumătatea mea. Am fost cucerită ușor, ușor, pas cu pas, a fost foarte insistent pentru că și-a dorit foarte mult să mă cucerească; a știut de la bun început că nu va fi un drum ușor către calea inimii mele. Mă bucur că nu a abandonat repede subiectul și că a insistat pentru că altfel nu ar fi ajuns aici unde suntem acum”, spune Anda Adam.

Totuși, Anda Adam încă nu a spus, oficial, când va veni momentul căsătoriei: ”Cred în instituția căsătoriei în continuare. Voi da de veste când se va întâmpla ceva semnificativ”.

Anda Adam, cerută de soție

Anda Adam stă foarte bine la capitolul iubire. După divorț a urmat o nouă poveste de dragoste, în care artista pare că se simte foarte bine. Mai mult, aceasta deja a fost cerută în căsătorie, iar răspunsul a fost un „Da” categoric.

„Voiam să arăt că am un inel foarte drăguț. Voiam să spun că iubitul meu misterios este născut de Valentine’s Day, de unde și vin. Povestea este că el m-a invitat anul acesta, a ales să își serbeze ziua doar cu mine. Am primit un trandafir și un inel de logodnă. El este francez, deci pot doar să spun Voila! Inelul ăla pe bune l-am lăsat acasă, că e prea scump și mi-a fost frică să-l iau. Este în seif!”, a spus Anda Adam, acum ceva timp.

