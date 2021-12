Anda Adam ar fi fost implicată într-un scandal cu o altă femeie. Ce s-a întâmplat în stațiunea Poiana Brașov

Anda Adam ar fi fost implicată, în cursul acestei zile, într-un scandal cu o altă femeie. Întregul incident a avut loc în stațiunea Poiana Brașov, acolo unde artista este cazată alături de fetița ei. De la ce ar fi pornit, de fapt, totul?

Anda Adam ar fi fost implicată într-un scandal de proporții cu o femeie aflată în același complex turistic în care este cazată și artista, în stațiunea Poiana Brașov. În această după-amiază, cântăreața și o altă turistă s-ar fi luat la ceartă, totul pornind, potrivit informațiilor, din cauza copiilor. În urma conflictului, artista ar fi fost zgâriată pe față. La fața locului a fost trimis un echipaj de poliție, conform Spynews.ro.

”Acum sunt cu poliția și dau declarații. Revin după aceea!”, spunea, spre după-amiază, artista, pentru sursa citată anterior. Anda Adam se află la munte alături de fetița ei și de logodnic.

În urma acestui conflict, oamenii legii au decis să deschidă un dosar penal.

”La data de 24 decembrie 2021, în jurul orei 15.10, Poliția Stațiunii Poiana Brașov a fost sesizată, prin apelul unic de urgență 112, cu privire la faptul că, în interiorul unei societăți în regim hotelier, situată în Stațiunea Poiana Brașov din județul Brașov, are loc un conflict spontan, între două persoane de sex feminin. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au identificat persoanele implicate. În cauză, a fost întocmit dosar penal, în care se efectuează cercetări, in rem, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „lovirea sau alte violențe”, instrumentat sub coordonarea unității de parchet competente, în care se va propune soluție legală, la finalizarea anchetei”, potrivit IPJ Brașov.

După ce spiritele s-au calmat, Anda Adam a mers pe pârtie, alături de cei dragi, pentru a se bucura de priveliște și de zăpadă. Mai mult decât atât, a postat, zâmbind, la secțiunea Instastory mai multe imagini.

Anda Adam, cerută de soție

Anda Adam stă foarte bine la capitolul iubire. După divorț, a urmat o nouă poveste de dragoste în care artista pare că se simte foarte bine. Mai mult decât atât, aceasta deja a fost cerută în căsătorie, iar răspunsul a fost un „Da” categoric.

„Voiam să arăt că am un inel foarte drăguț. Voiam să spun că iubitul meu misterios este născut de Valentine’s Day, de unde și vin. Povestea este că el m-a invitat anul acesta, a ales să își serbeze ziua doar cu mine. Am primit un trandafir și un inel de logodnă. El este francez, deci pot doar să spun Voila! Inelul ăla pe bune l-am lăsat acasă, că e prea scump și mi-a fost frică să-l iau. Este în seif!”, a spus Anda Adam, acum ceva timp.

Sursă foto: Captură video Youtube, Instagram Anda Adam