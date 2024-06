Anda Adam și Yosif Mohaci fac nunta astăzi! Surpriză uriașă pentru invitați: „Mergem cu autobuzul!”

Este fericire mare pentru Anda Adam și Yosif Mohaci! Cei doi îndrăgostiți pășesc, astăzi, 29 iunie 2024, în fața altarului. Vor spune „Da!” în fața lui Dumnezeu. Desigur, pentru ca totul să fie perfect, cuplul a făcut pregătiri din timp. Invitații vor avea o surpriză, însă: la biserică vor ajunge cu autobuzul! Iată detaliile mai jos, în articol.

Ieri, Anda Adam posta pe rețelele de socializare un mesaj prin care le transmitea urmăritorilor săi ca a mai rămas doar o zi până la marele eveniment. Astăzi, 29 iunie 2024, Anda Adam și Yosif Mohaci se căsătoresc religios. Au început din timp pregătirile pentru ca această zi să fie perfectă. Desigur, în cadrul unei emisiuni televizate, artista a oferit mai multe detalii legate de nuntă. De exemplu, care va fi transportul către biserică? Ce surprize vor fi la acest eveniment, dar și care este meniul? Au scos din buzunare zeci de mii de euro pentru evenimentul care are loc astăzi.

Meniul de petrecere va conține preparate speciale, care fac parte atât din gastronomia noastră, cât și cea franțuzească. Mai multe detalii legate de costuri și meniu se regăsesc la acest link. Însă, ce alte surprize au pregătit cei doi îndrăgostiți pentru această zi? Cântăreața a mărturisit, în cadrul unui interviu televizat, că o surpriză este și la capitolul transport.

Cu puțin timp înainte de marele eveniment, Anda Adam a oferit mai multe detalii. Cântăreața va purta trei rochii, toate ținutele vestimentare fiind o reală surpriză chiar și pentru soțul ei. Nici Yosif Mohaci nu le-a văzut! De altfel, transportul către biserică va fi inedit. Artista și câțiva dintre invitați se vor deplasa de la hotel către biserică cu un autobuz echipat cu DJ și muzică.

„V-am ascultat sfatul și ne vom transporta cu un autobuz. O să fie un limon bar party cu Dj, cu muzică, cu fum, o să fie foarte mișto. Până la urmă o să plecăm de aici de la hotel către biserică, unde ne așteaptă lumea. Tot așa ne vom și întoarce. În pași de dans ne ducem și ne întoarcem. Mi se pare foarte cool. Nu am mai auzit până acum. Au apărut atâtea probleme și acum am găsit. Voi ați zis bine. Am găsit autobuzul”, a povestit Anda Adam la Xtra Night Show.