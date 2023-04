Anda Adam, vacanță pe lux și opulență. Destinația spectaculoasă pe care puține vedete au ales-o până acum

Anda Adam este una dintre cele mai apreciate cântărețe din România, dar totodată și una dintre cele mai răvășitoare apariții din showbiz-ul românesc. Nu mai e un secret faptul că artista are un succes răsunător în carieră și se poate lăuda cu o situație financiară extrem de bună. Motiv pentru care, atunci când vine vorba despre plăcerile sale, blondina nu își numără banii din portofel.

Recent, Anda Adam și-a surprins fanii pe rețelele de socializare cu o nouă vacanță de lux. Focoasa blondină a ales o destinație pentru care nu au optat multe vedete de la noi, mai exact, cântăreața a plecat în Los Angeles, California.

Anda Adam a fugit departe de frigul din România, tocmai la Hollywood. Pentru că nu se știe niciodată când va da nas în nas cu Tom Cruise sau Angelina Jolie, blondina este mereu pregătită, întrucât nu iese niciodată la plimbare nearanjată, după cum se arată în postările ei din mediul online.

Vedeta și-a ales cele mai extravagante ținute pentru a defila pe Hollywood Boulevard și se bucură din plin de vacanța de lux. Solista a publicat mai multe filmulețe pe Instastory pentru a le arăta fanilor cum se distrează și care este atmosfera în Statele Unite. De asemenea, aceasta s-a arătat extrem de relaxată și mândră tare că a ajuns din nou pe faimoasele meleaguri ale starurilor.

Pe lângă cariera de mai bine de 20 de ani în muzică, Anda Adam a început să se facă remarcată și în domeniul afacerilor. Aceasta a reușit să strângă o avere de-a dreptul impresionantă. Blondina și-a deschis recent o afacere în cosmetică și și-a lansat chiar și propriul parfum.

„O să scot și cosmetice în ideea în care mie îmi plac foarte mult fardurile, le folosesc foarte mult și vreau să mă extind un pic spre zona asta de make-up. Mai am și alte surprize, dar nu vreau să dezvălui astăzi. Dar eu mai construiesc și niște case, le scot la vânzare, am deschis și club în Cluj, am și colecția de costume de baie, dar nu degeaba am scos piesa, care mă definește, și anume, „Poate fata”, dezvăluia Anda Adam în urmă cu câteva luni, pentru Ego.ro.