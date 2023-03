Colaborare neașteptată în industria muzicală! Anda Adam și Tzancă Uraganu se pregătesc să dea tunul: „O să rupă cluburile”

Industria muzicală se pregătește pentru o colaborare neașteptată. Anda Adam și Tzancă Uraganu și-au unit forțele și o să aducă în curând în fața fanilor o nouă melodie, care speră să urce rapid în topul preferințelor fanilor. Colaborarea dintre cei doi a luat pe toată lumea prin surprindere și este așteptată cu nerăbdare.

Anda Adam a aruncat bomba și a anunțat că pregătește lansarea unei piese inedite. Aceasta a colaborat cu Tzancă Uraganu, iar împreună cei doi artiști vor lansa o melodie. Contrar așteptărilor, piesa nu o să fie o manea, ci una dance. Anda Adam are mari speranțe pentru noul proiect și speră ca piesa să aibă mare priză la public și să ajungă repede în topuri. În această săptămână cei doi vor filma videoclip-ul melodiei, iar în curând va avea loc marea lansare.

„Lansăm o super piesă alături de Tzancă și o să facă furori. Sper că o să fie numărul 1 în trending pe YouTube. Urmează să filmăm videoclipul, piesa este gata și noi suntem foarte încântați de ce a ieșit. O să fie o piesă care o să rupă cluburile.

Nu este o manea, este o piesă dance, dar într-un fit neașteptat. Sper că fanii mei și fanii lui să fie bucuroși că am reușit să facem un proiect foarte frumos împreună. Urmează să facem filmările și o super lansare mai trebuie să decidem unde, tocmai ca să poată veni lumea care dorește să ne audă împreună și să facă și poze la final”, a declarat Anda Adam, potrivit WOWbiz.ro.

Anda Adam, gata de nuntă

De ceva timp, Anda Adam și Yosif Eudor Mohaci formează un cuplu. Cei doi s-au întâlnit întâmplător pe pârtia de ski, s-au plăcut și au pornit împreună pe drumul vieții. Acum, relația lor a ajuns într-un punct avansat, iar, în curând, va urma nunta.

Cererea în căsătorie a fost făcut în urmă cu ceva timp în Cappadocia, iar la finalul anului trecut, Anda Adam și Yosif Eudor Mohaci au ajuns în fața ofițerului de Stare Civilă. În data de 23 decembrie, artista și partenerul ei au surprins pe toată lumea. Cei doi au mers la Starea Civilă și au semnat actele. Evenimentul a fost ținut departe de ochii curioșilor, însă, nu la fel se va întâmpla și cu nunta.

„Vrem să fim deciși și hotărâți în ceea ce privește petrecerea și nunta în sine, tocmai de aceea pentru că era final de an nu am vrut să ne grăbim și să facem lucrurile pe grabă, iar deocamdată am pus cozonacul la dospit și vedem ce idei trăsnite ne trec prin cap ca să planificăm și o nuntă așa cum ne dorim noi foarte tare.

Suntem nehotărâți și indeciși, dar cu siguranță nu vom ține ascuns, nu vom face nuntă fără să anunțăm lumea, e un motiv de bucurie și o să vreau să invit toți oamenii din showbiz care îmi sunt prieteni, așa că nu va fi nimic pe ascuns pentru că ne dorim ca cei care ne sunt aproape să ne fie alături într-un moment ca acesta și la o super petrecere pe care o vom organiza”, declara Anda Adam.

