Andi Constantin, la un pas de moarte: „Ăla a fost declicul din viața mea”

În urmă cu câțiva ani, Andi Constantin a avut parte de un incident care i-a schimbat complet anumite viziuni asupra lucrurilor. ”Burlacul” a fost implicat într-un accident rutier și a fost la un pas de moarte. Chiar el a povestit, în cadrul unei emisiuni de televiziune, prin ce a trecut atunci.

La vârsta de 24 de ani, Andi Constantin a avut parte de un incident extrem de neplăcut, în trafic. Tânărul a fost implicat într-un accident rutier, fiind la un pas de moarte. Atunci, el se afla la volanul unui autoturism în valoare de 30.000 de euro, pe care abia îl cumpărase. O clipă de neatenție, pe drum, iar acesta s-a izbit cu un TIR, care încetinise brusc în fața lui. Andi Constantin s-a ales atunci cu un deget rupt și o fractură la nas.

„Imediat cum mi-am cumpărat mașina am intrat cu ea sub un TIR. După un drum lung, de vreo șase ore, eram cam obosit, aveam 80 de kilometri la oră, eram pe pilot automat și mașina din fața mea a frânat brusc. Eu mă așteptam să o reducă treptat, nu să frâneze brusc și eu atunci am redus viteza de la 80 la 60 de kilometri pe oră și în secunda aia am fost sub TIR.

A fost o secundă de neatenție. A venit poliția, ambulanța, am avut un deget rupt și nasul spart. Eu atunci am auzit și văzut totul cu încetinitorul, eram bulversat, abia când m-au scos de acolo mi-am dat seama ce s-a întâmplat. Nu înțelegeam de ce mi s-a întâmplat mie asta. TIR-ul nu era staționat neregulamentar, a urmat un proces foarte lung de 2-3 ani. Eram singur și bine că a fost așa că mașina a intrat mai mult cu partea dreaptă sub TIR”, a spus Andi Constantin la un post de televiziune.

Andi Constantin și-a schimbat percepția asupra lucrurilor

După acest incident, viziunea asupra lucrurilor și asupra vieții i s-a schimbat complet. Andi Constantin a învățat că nu este bine să pună preț mare pe lucrurile materiale.

„Ăla a fost declicul din viața mea, mi-am schimbat percepția atunci despre lucrurile materiale și a banilor cum trebuiesc cheltuiți. De aici a venit lecția de viață și schimbarea mea de atitudine. Vreo șase luni de zile eram foarte supărat și ciudos pe mine, mă îmbolnăvisem, am început să chelesc. Dar după am stat de vorbă cu un prieten și mi-am dat seama că trebuie să văd partea plină a paharului, mi-au picat niște cărți în mână și de atunci a început procesul meu de evoluție”, a mai povestit el.

sursă foto: capturi video Youtube