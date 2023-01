Andi Moisescu, dezvăluiri neștiute despre copilăria sa. Care a fost cea mai mare dramă din viața juratului de la „Românii au talent”

Andi Moisescu este unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori Tv, însă puțini știu că în spatele zâmbetului pe care îl afișează în fața micilor ecrane, acesta ascunde o mare dramă. Juratul de la „Românii au talent” a fost părăsit de tată la o vârstă foarte fragedă, pe când avea doar 4 ani.

În urmă cu ceva timp, vedeta de la Pro Tv a vorbit despre momentul în care tatăl său a plecat de acasă și nu s-a mai întors. Pe atunci, el avea doar 4 ani , însă mărturisește că nu i-a purtat niciodată ranchiună și nu consideră că a greșit în vreun fel. Ba din contră, Andi Moisescu susține că fiecare om e liber să facă ce vrea cu viața lui.

Andi Moisescu: „Nu am avut cum să țin legătura cu el”

Prezentatorul a dezvăluit că și-a dorit la, un moment dat, să-și caute tatăl, însă fără rezultate. Juratul de la „Românii au talent” consideră că lipsa tatălui l-a determinat să fie un părinte mai bun și responsabil în ceea ce privește relația pe care o are cu copiii săi.

„Orice copil resimte lipsa unui părinte. (…) E o situaţie tristă, din păcate, nu vreau să judec pe nimeni, fiecare face cum îl taie capul. Nici nu am avut cum să ţin legătura cu el. Din momentul în care a plecat nu a mai dat niciun semn. Când eram mai tânăr am încercat să dau de el, nu am reuşit, sub nicio formă. Ca să ţi-o zic p-aia dreaptă, am pierdut şi noţiunea de tată.

Pe mine, dacă vrei, m-a motivat să privesc cu mult mai multă seriozitate rolul meu de tată pentru copiii mei. Să fiu ceea ce el n-a putut să fie.Din punctul ăsta de vedere, cred că este un mare câştig atât pentru mine, cât şi copiii mei. Nu judec oamenii, mi se pare că fiecare om poate să facă ce vrea el cu viaţa lui”, a declarat Andi Moisescu într-un interviu.

Andi Moisescu: „O să-i ierți plecarea și o să-l uiți de tot”

Prezentatorul a mai mărturisit că s-a obișnuit cu ideea că a trăit fără tată și de asemenea, consideră că odată cu trecerea timpului, totul se iartă și se uită.

„Poate că într-un fel e o eliberare pentru noi, nu te mai gândeşti, pentru că dacă o faci o să suferi. Te obişnuieşti cu ideea. La un moment dat o să-i ierţi plecarea şi o să-l uiţi de tot.

E singura soluţie. Pe undeva, e firesc să uiți. Dacă de la 3 ani şi jumătate spre 4 ani nu îl mai vezi niciodată, nici nu ştiu dacă apucă să se dezvolte noţiunea asta până la acea vârstă.

Mă uit la vârsta copiilor mei. Abia de acolo încep să perceapă lucrurile, de la 3 ani în sus. Dar, ştii cum e, pierzi pe undeva, câştigi pe altă parte.

Poate că aşa am învăţat nişte lucruri. Poate că asta a fost o lecţie pe care trebuia să o primesc în viaţă ca să o predau frumos mai departe copiilor mei, care se bucură de mine din plin din punctul ăsta de vedere”, a mai declarat atunci, Andi Moisescu.