Andra a dezvăluit cum încearcă să își recapete silueta de invidiat: “Am început dieta, mai multă apă”. Decizia luată fără să îl includă pe Cătălin Măruță

În vârstă de 34 de ani, Andra a început în forță războiul împotriva kilogramelor în plus, având în vedere că au trecut câteva săptămâni bune de când s-a vindecat de COVID-19. Cântăreața a povestit într-un mesaj video că organismul său s-a refăcut cu greu după infecția cu temutul virus. În timpul declarațiilor, ea a mărturisit indirect decizia luată pentru familie, însă, fără să îl includă pe soțul ei, Cătălin Măruță.

Trucurile folosite de Andra ca să își recapete silueta

Potrivit declarațiilor Andrei, aceasta a mers în vizită la părinții săi împreună cu Eva și David Măruță. Soțul său nu i-a putut însoți în perioada dorită de vedetă, pentru că trebuia să fie la emisiunea pe care o moderează la Pro TV.

“Ce mai faceți, dragii mei? Mi-ați scris în mesaje că nu prea am fost activă într-adevăr pe Instagram. Am fost la Cluj, la mama mea, i-am făcut o surpriză. Am fost doar eu și copiii”, a spus artista într-un clip urcat pe Instagram Stories.

Ulterior, jurata de la “Românii au talent” a menționat patru dintre trucurile pe care le folosește în lupta cu kilogramele.

“M-am întors, am reînceput sportul acasă. Bineînțeles că sălile de sport sunt închise. Am început și dieta, mai multă apă, mai puțină mâncare, dar am mese regulate. Iar acum mă duc să îmi fac manichiura, mă duc la Mari și abia aștept. Sunt binedispusă cred că asta se datorează faptului că am început sportul, pentru că îmi dă un vibe și io energie foarte bună. Deși, după perioada de COVID, trebuie să recunosc că am avut o perioadă în care mă simțeam foarte obosită. Încep să mă simt mai bine, mai energică și sper să simțiți și voi asta”, a mai menționat Andra Măruță pe Instagram Stories.

Andra, copiii și soțul ei s-au vindecat de SARS-CoV-2 în urmă cu aproape două luni, iar după ce a aflat că nu mai are virusul în corp, ea a realizat împreună cu artiștii de la 3 Sud Est clipul pentru piesa “Jumătatea Mea Mai Bună”. Colaborarea lor a apărut pe 19 martie și, după cum puteți observa atât în videoclipul de mai jos, dar și în galeria foto a articolului, cântăreața are o ținută sexy și provocatoare.

Citește și: Scandal în familia Măruță! Eva și David s-au luat la harță! Andra a intervenit

Andra și Cătălin Măruță, discuții despre greutatea ideală a vedetei

Prezentă în platoul emisiunii “Morning ZU”, talentata artistă a mărturisit câte kilograme i-a spus soțul ei că își dorește să dea jos.

“El zice 5, eu zic 10. O să se întâmple și asta, nu mă stresez. Să înceapă cântările, o să revin la programul meu normal și atunci cu siguranță vor reveni și kilogramele de demult!”, a declarat artista la “Morning ZU”.

Nu rata: Andra, o soție de milioane! Ce a dezvăluit despre Cătălin Măruță: “Am mari emoții! Nu poate ieși decât varianta câștigătoare” | VIDEO

Sursa foto: Facebook, Instagram