Alexandra Bodi, umilită de Ionuț. Ce le-a spus urmăritorilor săi, pe TikTok: „Uitați cum m-a înșelat cu târfa aia”

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Alexandra și Ionuț Bodi s-au despărțit, dar ce a urmat mai apoi întrece orice imaginație.

Alexandra și Ionuț Bodi au pornit un adevărat război în mediul online, după ce s-au despărțit. Recent, Alexandra Bodi l-a făcut praf pe fostul ei soț și a aruncat cuvinte grele la adresa acestuia, pe TikTok, în numeroase videoclipuri.

Pe rețeaua de socializare, Alexandra Bodi a postat un video în care îl face praf pe fostul său soț și susține că acesta a înșelat-o cu o femeie de moravuri ușoare.

„Băi, oameni buni, e adevărat, uitați! Uitați cu cine mă înșeală Ionuț, cu târfa asta! Uitați, vedeți? Și-a bătut joc de mine, a postat-o și când m-a înjurat. Uitați, dragii mei” a spus Alexandra Bodi, printre lacrimi.

De ce nu vrea Alexandra Bodi să se ducă la muncă

Pe contul ei de TikTok, Alexandra Bodi nu ezită să împărtășească totul cu fanii săi. De această dată, gospodina din Mureș a oferit un răspuns halucinant tuturor celor care o blamează pentru faptul că nu se duce la muncă. Pe rețeaua de socializare, Alexandra Bodi a mărturisit că nu se duce la muncă pentru că are ce să mănânce și nu are nevoie de așa ceva.

„O să mă duc, dacă am putere de la Dumnezeu, mă pot duce și la muncă. Dar eu n-ar trebui să mă duc la muncă pentru că am ce mânca și am din ce trăi, dragii mei. Să mor aici dacă vă mint! Pe live-ul ăsta, aici să-mi fie moartea. Să plângeți după mine, dragii mei” a spus Alexandra Bodi, pe TikTok.

Sursă foto: captură video TikTok