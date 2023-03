Andra Gogan a dat lovitura! Vedeta Disney punctează o nouă reușită. „Este un vis de-al meu din copilărie”

Zilele acestea, Andra Gogan a mărturisit că a fost nominalizată la premiile Nickelodeon Kids’ Choice Award. La doar 24 de ani, artista participă la ediția cu numărul 36 a galei, care a început de pe data de 4 martie. Evenimentul are loc la „Microsoft Theatre”, în Los Angeles.



Andra Gogan este cunoscută în România pentru desenele animate pe care le dublează. Nu de puține dăți, a fost asociată cu Prințesa Sofia, producătorii Disney folosind vocea sa pentru varianta românească a serialului. Vedeta a reușit rapid să își facă numele cunoscut și în afara țării, prin conturile sale de pe rețelele de socializare, unde postează conținut destinat, în special, fanilor Disney.

Zilele acestea, actrița a reușit să puncteze încă o reușită. Andra Gogan a ajuns în Los Angeles, unde a făcut deja un video pentru platforma TikTok pe faimoasa Aleea Celebrităților. În locul respectiv, frații Johnas și-au filmat și clipul pentru ultima piesă. Văzând postarea româncei, i-au distribuit-o imediat pe contul lor oficial.

Andra Gogan, în culmea fericirii. Românca are șansa de a câștiga un mare premiu

Dacă fanii Andrei Gogan o vor vota, românca ar putea câștiga premiul Nickelodeon Kids’ Choice Awards. Nu doar vedeta Disney este nominalizată, ci și Smiley și Alina Eremia.

„Se întâmplă multe aici unde suntem, în Los Angeles. Aseară am fost la premiile Kids’Choice Awards și am făcut multe poze de acolo cu vedete și am fost pe covorul portocaliu. De asemenea, foarte, foarte important, am făcut un TikTok pe Aleea Celebrităților, unde sunt stelele vedeteleor, pe cea mai nouă piesă interpretată de Jonas Brothers și aceasta a fost repostată pe story de pe contul original Johnas Brothers.

M-a încântat acest lucru. Ne-am întâlnit cu foarte multe vedete, am făcut fotografii pe care le puteți vedea pe conturile mele de socializare”, a spus Andra Gogan pentru Click.

