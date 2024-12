Andra Măruță, în lacrimi chiar în ziua de Crăciun. Cătălin Măruță a filmat tot: ”E genul de om care pune suflet”

Andra a fost protagonista unui moment extrem de emoționant chiar în ziua de Crăciun. Celebra artistă a fost surprinsă de soțul ei, Cătălin Măruță, în timp ce plângea, iar întreaga scenă a fost împărtășită cu fanii pe rețelele sociale. Motivul? Nu o să vă vină să credeți!

Cunoscută drept una dintre cele mai iubite artiste din România, Andra are o carieră impresionantă, fiind apreciată de public pentru vocea sa inconfundabilă și sensibilitatea cu care interpretează fiecare piesă. De-a lungul anilor, a cucerit inimile a milioane de români, iar proiectele sale muzicale continuă să fie un real succes. Pe lângă o carieră de excepție, Andra este și o soție și mamă dedicată, fiind un exemplu pentru mulți.

CITEȘTE ȘI: S-a aflat abia acum! Ce i-a promis Eva mamei sale, Andra Măruță, când a urcat pe scenă: „Suntem asigurați”

Chiar în ziua de Crăciun, Andra a trăit un moment deosebit de emoționant. Cătălin Măruță, soțul ei, a postat pe Instagram un clip în care aceasta revedea imagini din timpul turneului său de Crăciun, „Vis de Crăciun – un concert fenomen de colindă și frumos”. Vizionarea acestor momente pline de magie a făcut-o pe Andra să plângă, copleșită de emoție și recunoștință pentru realizările sale.

Prezentatorul TV nu s-a limitat doar la filmarea acestui moment, ci a dorit să le împărtășească fanilor săi un mesaj plin de dragoste și mândrie pentru soția lui.

Am surprins-o plângând, ascultând ceva ce cântase. 🥹 Pentru că simțea totul atât de intens. Și exact asta o face specială – felul în care trăiește muzica. Sunt atât de mândru de ea și de sufletul ei!”, a scris Cătălin Măruță pe Instagram.

Momentul emoționant în care Andra a fost surprinsă plângând de soțul său, Cătălin Măruță, a stârnit un val de reacții din partea fanilor. Admiratorii artistei au fost profund impresionați de sensibilitatea acesteia și au transmis mesaje de susținere și apreciere în mediul online.

Comentariile au fost pline de emoție, mulți fani recunoscând că au trăit momente intense și lacrimi la concertul „Vis de Crăciun” sau la vizionarea acestuia la televizor. Andra a fost descrisă drept „incredibilă” și „specială”, iar mulți au lăudat modul unic în care reușește să transmită emoție prin muzica sa.

„E minunată! Am plâns la „galbenă gutuie! în ambele seri și acum, când am vizionat la TV concertul, am plâns iar. E incredibil ce poate transmite ea! O iubesc.

Femeia asta e specială!

Am plâns toți. Ești minunată.

Câtă emoție ne transmiți, dragă Andra!

Mulțumim, Andra! A fost cel mai frumos concert la care am participat până acum! Îl urmărim cu drag și la TV!

Minunată mereu, oricum, oricând și oriunde!”, au fost doar unele dintre mesajele de apreciere ale fanilor.