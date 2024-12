S-a aflat abia acum! Ce i-a promis Eva mamei sale, Andra Măruță, când a urcat pe scenă: „Suntem asigurați”

Sărbătorile de iarnă bat la ușă, iar Andra a pornit în turneul de Crăciun. Spectacolul se numește „Vis de Crăciun” și o poartă pe artistă prin mai multă orașe din țară. Ultima reprezentație a fost la Bacău, iar pe scenă alături de cântăreață a urcat și Eva Măruță. Micuța i-a făcut o promisiune Andrei chiar pe scenă, iar acum s-a aflat despre ce este vorba.

Andra a pornit într-un turneu de sărbătoare, intitulat „Vis de Crăciun”, și va merge în mai multe orașe din țară. Cea mai recentă reprezentație a avut loc la Bacău, iar pe scenă alături de artistă au stat Sore, Ducu Bertzi, dar și Eva Măruță, fiica ei. Aceasta a avut mari emoții, iar la final a făcut o promisiune importantă în fața tuturor.

Așa cum spuneam, alături de Andra în turneul de Crăciun, fanii o pot vedea și pe Eva Măruță, care a pus în scenă un moment impresionant, alături de mama sa. Andra i-a făcut fiicei sale intrarea și s-a declarat emoționată de faptul că au ajuns să cânte împreună.

„Trebuie să prezint următorul moment. Dacă până acum am avut emoții, acum am cele mai mari emoții pentru că vine ea lângă mine. Inima mea e împărțită așa în patru căsuțe, pentru copiii mei, fiecare are o căsuță acolo și vine o parte din inima mea să îmi fie aici, alături.

E foarte emoționată, dar este o mare bucurie ca la fiecare concert de colinde să fie cu mine, aici. Iar cealaltă jumătate, Cătălin și David, ei ne susțin din culise. Vă rog să o aplaudați pe fiica mea, Eva Măruță! De când nu ne-am mai văzut a jucat într-un film”, a fost prezentarea pe care Andra i-a făcut-o Evei.