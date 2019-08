Andra Măruță, însărcinată pentru a treia oară? Vedeta Pro TV, fotografiată cu mâna pe burtică la o petrecere

Vestea că Andra nu va mai face parte din juriul Vocea României a luat prin surprindere pe toată lumea. Se pare că la baza acestei decizii se află, de fapt… o a treia sarcină! Dovadă o face și o poză recentă, făcută de o prietenă, care o dă de gol pe artistă, în timp ce-și ține protectoare mâna pe burtică.

Andra a replicat după ce în presă a apărut informația că nu mai fi jurat la Vocea României. „După un an în care am încercat să fac parte și din juriul de la Românii au talent, și din grupul de antrenori de la Vocea României, să am și două turnee simultan (Tradițional – care apropo pe 1 decembrie o sa fie la Cluj, de obicei era live-ul de la Voce| și Live & Crunchy), plus videoclipuri și colaborări muzicale, am ajuns într-un punct în care mi-am dat seama că trebuie să spun stop”, a explicat Andra, în urmă cu mai bine de o lună.

Adevărul pare să fie altul, iar cântăreața ar fi de fapt însărcinată cu al treilea copil! Chiar o prietenă de-a ei a dat-o de gol după ce s-au pozat, în timpul unei petreceri, timp în care Andra a stat numai cu mâna pe burtica proeminentă, ca un gest protector.

Din imagine se poate deduce că sarcina artistei este destul de evoluată, iar zâmbetul ei larg dă de gol fericirea pe care o trăiește în aceste momente.

Andra și Cătălin Măruță, zece ani de căsnicie

La prima lor întâlnire, Andra nu-l vedea pe Cătălin Măruță ca pe bărbatul cu care să-și petreacă toată viața. Scânteia însă a apărut în 2005, când s-au revăzut la o emisiune. Prezentatorul TV mărturisea că a fost uimit să descopere cât de matură era Andra în ciuda faptului că avea doar 19 ani.

”Mi-am dat seama că are tot ce-mi doresc la o femeie. Îmi aduc aminte cum a fost mutatul. Când eu stăteam în garsoniera mea, Andra stătea cu părinții în București și tot plănuiam să locuim împreună. Când m-am întors de la muncă, Andra era acasă și foarte hotărâtă. Cu un geamantan, o veioză și un tablou”, povestea, în urmă cu ceva timp, Cătălin Măruță.