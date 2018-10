Andra și fiica lui Nea Marin, colaborare de excepție. Ce crede Larisa despre artistă: „E un om alături de care te simți parte din familie!”

Tinerii de la Școala de Dans Românesc „Larisa și Marin Barbu” au animat atmosfera pe scena Sălii Palatului, la concertul Andrei, din cadrul proiectului„ Tradițional”. Fiica celebrului Nea Marin a declarat că s-a simțit excelent alături de Andra.

„Nu cred că este doar părerea mea când spun că este cea mai iubită cântăreață de la noi. Dincolo de scenă, cred că artistul Andra este în continuă legătură cu omul Andra. Ea este un om care nu și-a uitat rădăcinile, un om cu care îți este foarte ușor să comunici, un om alături de care te simți parte din familia încă din prima clipă”, a declarat Larisa Barbu, potrivit andraonline.ro.

Larisa Barbu, fiica lui Nea Marin, a învățat de să danseze. Nu este o simplă pasiune, spune ea, ci felul prin care poate aduce oamenii mai aproape de tradiție: „(Larisa și Marin Barbu”) Ea este prima școală de dans tradițional din țară și a fost înființată în anul 2000. Pot spune că a apărut mai mult datorită ambiției mele de a arată că se poate că și noi, românii, să avem o școală care să ne învețe nu doar pașii de dans popular, ci mai multe despre tradiții, despre folclorul din fiecare zonă istorică a țării. Și astfel visul meu a devenit realitate și i-am arătat tatălui că și noi putem să-i învățam pe tineri să danseze pe muzică populară și să cunoască lucruri din popor, lucruri pe care le făceau bunicii și străbunicii. Astăzi putem să promovăm corect jocul tradițional românesc, iar asta e foarte important.“

Ce crede Larisa Barbu despre proiectul Andrei