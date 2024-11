Andra Volos, probleme grave de sănătate! Ce a pățit tânăra la scurt timp după operația din Turcia: „Dumnezeu mi-a dat zile!”

Andra Volos se confruntă cu grave probleme de sănătate! Soția lui Lele, cunoscută pentru activitatea sa online și aparițiile în media, se confruntă în prezent cu o problemă medicală serioasă, fiind diagnosticată cu septicemie – o infecție gravă care afectează sângele și care necesită tratament medical urgent.

Ce este septicemia? Septicemia, cunoscută și sub denumirea de sepsis, apare atunci când bacterii sau alte microorganisme pătrund în sânge, provocând o reacție inflamatorie în tot organismul. Această infecție poate avea origini variate, de la infecții cutanate, pulmonare sau urinare până la complicații în urma unor intervenții medicale. În lipsa unui tratament rapid și eficient, septicemia poate avansa rapid spre o stare gravă de șoc septic, punând viața pacientului în pericol.

În cazul Andrei, sursa exactă a infecției nu a fost specificată, dar complicațiile au apărut la puțin timp după operația suferită în Turcia, unde a decis să apeleze la o procedură chirurgicală pentru corectarea unor probleme postnatale.

Mulți oameni aleg să facă astfel de intervenții în străinătate, iar această practică a devenit obișnuită printre vedete și influenceri care caută să obțină rezultate estetice la clinici de renume internațional. Cu toate acestea, infecțiile sunt riscuri posibile chiar și în cele mai bune condiții medicale, iar orice procedură poate veni cu provocări neașteptate pentru sănătate.

„Am avut o infecție foarte gravă în sânge și am trecut prin septicemie. Dumnezeu mi-a dat zile! Țin minte doar că am ajuns aici, știu că există Dumnezeu și știu că mi-am revenit, dar mai am câteva zile de recuperare. În momentul de față, starea mea este încă destul de proastă și îmi este foarte greu să fiu departe de familie. Mă doare că nu sunt lângă fetița mea, lângă soțul meu, și îmi este extrem de greu.

Am cea mai grozavă mamă soacră din lume. Ea mă ajută și m-a ajutat încă de când am rămas gravidă, în fiecare zi, cu orice nevoie. De mai bine de o lună stă constant cu Kim, iar noi vorbim din cinci în cinci minute pe FaceTime. E mereu acolo pentru noi.”, a spus Andra Volos, în mediul online.