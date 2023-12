Andrea Compagno a făcut marele anunț, direct din Madagascar! Atacantul de la FCSB va deveni tătic

Deși ultima perioadă nu a fost tocmai bună pentru el, Andrea Compagno zâmbește larg. Fotbalistul se află în vacanță în Madagascar și are motive de bucurie. Iubita acestuia, Helenia Sole, este însărcinată și a distribuit primele imagini cu burtica de gravidă. Atacantul de la FCSB va deveni tătic.

Chiar dacă a intrat pe lista neagră a lui Gigi Becali și pare că zilele la FCSB îi sunt numărate, Andrea Compagno se bucură din plin de vacanță. Atacantul și iubita lui se relaxează sub soarele din Madagascar și sunt cât se poate de fericiți. Cei doi au postat câteva fotografii de cuplu, iar în centrul atenție este burtica de gravidă a parteneri fotbalistului.

După o perioadă mai puțin bună, în care a reușit să îl enerveze pe Gigi Becali, Andrea Compagno a decis să profite din plin de zile libere și a plecat în vacanță, alături de iubita sa. Atacantul de la FCSB a decis să se relaxeze pe plajele însorite din Madagascar și se bucură din plin de zile de vacanță.

Mai mult, acesta are motive mari de bucurie și asta pentru că urmează să devină tătic pentru prima oară. Helenia Sole este însărcinată, iar viitori părinți sunt în culmea fericirii. Cei doi au planuri mari și vor să își construiască o familie frumoasă împreună.

Chiar de pe plajele din Madagascar, Andrea Compagno a vrut să împărtășească bucuria din viața lui și cu urmăritorii din mediul online, așa că a postat mai multe fotografii alături de iubita sa, iar în centrul atenției a fost burtica de gravidă a acesteia.

Deși Gigi Becali nu prea mai vrea să audă de Andrea Compagno și i-a scăzut prețul la 500.000 de euro, fotbalistul spune că se simte cât se poate de bine în România. Însă, dacă o să plece de la FCSB, acesta este hotărât să nu mai meargă la nici o altă echipă din țară.

„Sunt foarte fericit, m-am simțit din prima clipă foarte bine în România și cred că asta a contat. Să te simți bine atunci când joci în afara țării tale nu înseamnă că vei fi foarte bun pe teren, dar ajută cu mult.

Toți prietenii mei italieni care au fost în România au rămas încântați. Despre România există o imagine falsă, așa cum mai sunt multe imagini false de care avem parte în perioada aceasta. Părinții mei au aceeași părere foarte bună pe care o am și eu despre viața din România.

Am venit cu o mentalitate corectă în România, zic eu, și cu o atitudine bună, mi-am propus de la început să mă acomodez, mi-am propus să mă obișnuiesc eu, nu să-i conving pe ceilalți din lot să învețe ei de la mine și să-i fac să vorbească și ei limba italiană. Am învățat eu limba română, uneori îi întrebam pe colegi „cum se zice asta?”, ușor, ușor am învățat și acum mă simt bine. Iubitei mele îi place și ei”, declara Andrea Compagno, potrivit gsp.ro.