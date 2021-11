Andreea Antonescu, dezvăluiri despre perioada „Andre”: „Ne foloseam de sincron și de microfon, ne loveam una pe cealaltă pe scenă”

Andreea Antonescu și Andreea Bălan au format una dintre cele mai de succes trupe din România. Deşi în trecut relaţia lor nu era una foarte bună, în prezent cele două se înţeleg de minune. În cadrul unui interviu, şatena a dat detalii despre momentele mai puțin plăcute prin care a trecut alături de jumătatea blondă a trupei.

Trupa Andre a luat naştere în 1998. Un an mai târziu cele două tinere au câştigat un trofeu important la festivalul din Mamaia cu melodia „Liberă la mare”. Succesul lor a fost răsunător, iar de-a lungul anilor au primit multe alte titluri şi au susţinut sute de concerte.

Deşi la început tinerele erau foarte bune prietene, pe parcurs relaţia lor s-a schimbat. Și părinții lor erau îngrijorați mai ales că în presă se scria că cele două s-au bătut.

Despre aceste zvonuri Andreea Antonescu a făcut recent lămuriri în emisiunea „În oglindă”.

„Ne-am spus cuvinte grele, de multe ori intram supărate pe scenă, apoi aveam momente în care, săptămâni întregi sau luni de zile în care nu comunicam una cu cealaltă deloc. Ne întâlneam la concerte și nici măcar nu ne salutam. Aici interveneau părinții care ne spuneau că nu este normală atitudinea noastră, că n-ar trebuie să ne purtăm așa, că n-ar trebui să avem genul ăsta de relație. (…) Noi eram prea orgolioase pentru a comunica una cu alta. Tu crezi că toate discuțiile alea legate de bătăile dintre noi, o bătaie propriu-zisă între noi două nu a existat. Acum zâmbesc, dar pe vremea aceea erau tragedii. S-a scris că ne-am și bătut, nu a fost adevărat. Chestia asta cu bătaia, oarecum, s-a întâmplat în sensul că, depinde care era mai supărată pe cealaltă, se așeza strategie pe scenă, în sincron și ne foloseam de sincron și de microfon totodată și ne loveam una pe cealaltă. Eu dacă eram supărată luam microfonul și dădeam. Și ea la fel.

Acum stăm și râdem amândouă. Noi nu mai voiam să fim una lângă alta, dar, ce mi-a plăcut mie mult, a fost competitivitatea dintre noi două, dorința fiecăreia de a acapara publicul și de a da ce e mai bun. Au fost zile întregi în care aveam șapte concerte pe zi. Treceam toată țara în ziua aia…”, a declarat artista.

Andreea Antonescu, despre cel mai greu moment din viaţa sa

Andreea Antonescu recunoaşte faptul că cel mai greu moment din viaţa sa a fost atunci când a murit tatăl ei, Gheorghe Antonescu. Acesta a încetat din viață în anul 2001, în urma unui stop cardio-respirator.

„Cea mai grea perioadă a vieții mele a fost perioada în care l-am pierdut pe tatăl meu, am fost efectiv devastată. Au urmat 4 ani de terapie”, a spus artista.

„Era dimineața probei de limba și literatura română de la bacalaureat. Am susținut examenul, am plecat spre Galați. M-am oprit la o benzinărie și am cumpărat 2 ursuleți identici de pluș. Pe unul l-am ținut la căpătâiul lui până s-a terminat înmormântarea și pe unul l-am ținut și am plâns în el. E singurul lucru care mi-a mai rămas”, a continuat Andreea.

Se pare că, la 20 de ani de la moartea celui care i-a dat viață, artista s-a decis să își facă un tatuaj în memoria acestuia.

„Mi-am dorit foarte tare să îmi tatuez numărul 57 pentru că este anul nașterii tatălui meu și totodată un număr care mă urmărește de mulți ani”, a spus Andreea Antonescu în emisiunea lui Cătălin Măruţă.

Sursă foto: Arhivă Cancan