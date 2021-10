Este una dintre cele mai sexy prezențe din showbizul românesc, cu o carieră de peste 20 de ani pe piața muzicală și cu o charismă aparte. Andreea Antonescu a acordat cel mai sincer interviu pentru CANCAN.RO și a vorbit, pe rând, despre mai multe aspecte importante din viața ei.

Pandemia, planurile legate de trupa „Andre”, relația cu fetița ei, Sienna, dar și multe alte teme se regăsesc în interviul de mai jos. Andreea Antonescu a vorbit și despre experiențele avute în competițiile la care a participat, despre schimbări și despre cum reușește mereu să se mențină în formă.

Trupa Andre merge mai departe: „Ne înțelegem mult mai bine”

CANCAN.RO: Ce planuri aveți tu și Andreea Bălan cu trupa „Andre”? La ce nivel este, acum, proiectul?

ANDREEA ANTONESCU: Avem planuri de a scoate împreună câteva piese. Avem și o surpriză pe care vrem să o pregătim acum, pentru sărbători. Căutăm în continuare piese pentru studiouri, trebuia să avem câteva concerte în perioada asta, chiar și în București, dar s-au anulat, din păcate, din cauza pandemiei.

Chiar și în weekend-ul care urmează trebuia să avem un concert împreună ca Andre. Cam acestea sunt planurile legate de trupă. În viața noastră privată, planurile sunt legate de noi. Acum, fiind prietene, ne înțelegem mult mai bine și ne intersectăm mult mai des decât am făcut-o în copilărie sau adolescență. Mai avem planuri legate de fetițe. Ele se înțeleg foarte bine. O dată la 2-3 zile stăm, ne vedem, povestim, depănăm amintiri. Mai și bârfim, că suntem fete!

„Nu mă pot plânge că m-a afectat atât de rău perioada pandemiei”

CANCAN.RO: Cum este pentru tine perioada pandemiei? Mulți artiști se plâng de faptul că sunt afectați financiar. La tine cum e?

ANDREEA ANTONESCU: Eu spun că nu a fost ciudată perioada pandemiei atât pentru mine, cât și pentru noi toți. Depinde de domeniul în care am activat fiecare. Da, a fost foarte ciudat pentru că nu am mai avut concerte. Pe mine mă încarcă toată energia publicului! Îmi era dor de concerte. În vara asta am tot avut, dar e ceva ce mi-a lipsit extrem de tare. Nu mă pot plânge că m-a afectat atât de rău perioada pandemiei pentru că, dacă nu au fost concerte, am tot avut diverse contracte și diverse colaborări. Și atunci, din punct de vedere financiar, nu pot să spun că s-a văzut vreo diferență foarte mare. Din contră!

„Eu sunt vaccinată cu ambele doze. Am devenit obsedată de a mă dezinfecta!”

CANCAN.RO: Tu cum te protejezi de COVID?

ANDREEA ANTONESCU: Sunt una dintre puținele persoane care nu au făcut COVID-19. Eu sunt vaccinată cu primele două doze. Încerc să mă protejez cât pot de tare. Eu și Sienna nu am făcut COVID. O am pe ea în preajmă, așa că am grijă cât mai mult. Merg și interacționez cu oamenii, merg la filmări și ajung pe la televiziuni. Îmi place că oamenii de acolo respectă măsurile de protecție: mască, spălatul des al mâinilor, dezinfectatul. Am devenit obsedată de a mă dezinfecta! Și atunci când sunt singură în mașină și conduc 200-300 de kilometri, realizez uneori că mă dezinfectez pe mâini chiar și de 5-6 ori.

Port mască, stau cât mai departe. Într-adevăr, nu mai pot fi atât de apropiată cu oamenii ca înainte. Întotdeauna mi-a plăcut să am o legătură mai aparte cu oamenii, mă refer la oamenii dragi, la prieteni. Mereu îi luam în brațe. Acum sunt un pic mai retrasă… Dar asta e, scopul scuză mijloacele. Încerc să stau cât mai departe de virus pe cât posibil. Acum, Dumnezeu știe ce va fi. Dacă totuși va fi să iau COVID, sper să fac o formă ușoară.

„După perioadele de «Fermă» și «Survivor», am ajuns să duc un stil de viață foarte sănătos”

CANCAN.RO: Care este mâncarea ta preferată, ce îți place cel mai mult să mănânci?

ANDREEA ANTONESCU: Acum ceva timp, cel mai mult îmi plăcea să mănânc ciocolată. Mâncam ciocolată extrem de mult. După perioadele de „Fermă” și „Survivor”, am ajuns să duc un stil de viață foarte sănătos. Mă și mândresc, sincer, cu asta! Fac tot felul de tratamente corporale, sunt atentă la ce mănânc, fac masaj cu bambus, merg la sală.

Și asta pentru că, în urma celor două competiții, din cauza înfometării la care am fost supusă, corpul meu începuse să o ia un pic razna și începusem să mă îngraș. Eu eram foarte atentă la ce consumam. Nu mai mâncam borcanul meu de Nutella și nici un cozonac în fiecare zi.

Acum chiar sunt mândră să spun că duc un stil de viață sănătos. Mănânc biftec tartar, asta e mâncarea mea preferată, am un restaurant preferat în București și sunt „leșinată”. Mai mănânc chestii de-astea sănătoase: pește, legume, salate.

CANCAN.RO: Ce stil vestimentar crezi că îți vine cel mai bine? Ce fel de haine nu ai putea niciodată să îmbraci?

ANDREEA ANTONESCU: Stilul vestimentar cred că cel mai bine îmi vine cel în care mă simt cel mai bine. Lucrez de doi ani cu Anda Crăpătureanu și ea a știut mereu care îmi e stilul. M-a ajutat și foarte mult, pentru că, indiferent de ținutele pe care mi le-a propus, mă făceau întotdeauna să mă simt eu. Nu pot să spun ce n-aș purta vreodată. Nu aș purta chestii care nu mă facă să mă simt eu, indiferent de situație.

„Nu știu ce am făcut bun în viață de mi-a dat Dumnezeu o fetiță perfectă”

CANCAN.RO: Cum este Sienna? Ce relație ai cu fiica ta? Este un copil cuminte?

ANDREEA ANTONESCU: Sienna e un copil minunat. Nu știu ce am făcut bun și bine în viață de mi-a dat Dumnezeu o fetiță perfectă. E un copil cu foarte mult bun simț, foarte bine crescut, un copil în banca lui. E un copil fără fițe și figuri, fără pretenții de orice gen. Se regăsește mult în natură, îi plac animalele. Mi-a umplut toată casa cu animale! Eu, neavând când eram mică, i-am cumpărat acum toate animăluțele de pe fața pământului. Chiar e un copil minunat.

E pasionată de tot ce înseamnă artă, este foarte talentată la pictură, la design vestimentar. Chiar urmează cursurile unei școli de design. E un altfel de copil, e un copil finuț. Preferă să meargă într-o pădure, într-un parc și analizează fiecare gărgăriță. Am transportat gărgărițe din Galați în București cu mașina, pentru că erau gărgărițele ei preferate, în cutii de chibrituri. La școală merge foarte bine, e cea mai bună prietenă a mea. Sper să am înțelepciunea în viață să fiu cea mai bună prietenă a ei, ăsta e scopul meu în viață.

