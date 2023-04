Andreea Antonescu, la un pas de moarte: „Medicul l-a chemat pe tata și i-a spus să încerce să mai facă un copil”. Drama din copilăria cântăreței

Acum doi ani, Andreea Antonescu (40 de ani) a vorbit despre problemele sale de sănătate din copilărie. Vizibil emoționată, cântăreața a dezvăluit în premieră că putea muri în copilărie, iar medicii i-au spus tatălui său că are șanse minime de supraviețuire. Fosta concurentă de la America Express avea o boală gravă de rinichi.

Andreea Antonescu se bucură de un succes enorm pe plan profesional. Fosta concurentă de la America Express este cunoscută atât în România, cât și peste hotare, fiind o artistă recunoscută și în Statele Unite ale Americii, unde a stat vreme de ani buni. Chiar dacă, din exterior, poate părea că viața sa este perfectă, pe vremea când era copilă, a avut o boală care i-a pregătit părinții pentru ce era mai rău.

„Când am fost micuță, am fost foarte bolnavă. Am suferit de un sindrom nefrotic mixt. Este prima oară când eu dezbat acest subiect. O infecție la ambii rinichi. Am fost internată la Fundeni, aveam vârsta de doi ani. Am fost internată timp de șase luni. Șansele ca eu să trăiesc erau micuțe, minime, acesta a fost și motivul pentru care medicii i-au recomandat tatălui meu să mai încerce să facă un copil, pentru a nu o pierde și pe mama, mama care mă iubea extrem de tare”, a spus cântăreața.

(CITEȘTE ȘI: Andreea Antonescu, bătută cu furtunul! Dezvăluirile uitate ale Andreei Bălan despre colega sa de trupă)

Andreea Antonescu: „Destinul meu a fost considerat un miracol”

Medicii se resemnaseră deja cu privire la șansele de supraviețuire ale artistei, dar se pare că destinul său a fost să trăiască. Pentru că părinții au considerat supraviețuirea ei un miracol, au făcut tot posibilul pentru a o ajuta să reușească în viață, indiferent de ce și-a propus. Este cunoscut faptul că regretatul său tată a fost chiar managerul trupei Andre și că a încercat mereu să o ajute în carieră.

„Șansele mele de a trăi, de a supraviețui, erau minime. Erau acte pentru a pleca undeva în Belgia, la tratament. Cu toate acestea, medicii din Spitalul Fundeni nu mi-au dat nici măcar în altă țară șanse de supraviețuire. Atunci, practic, destinul meu a fost considerat un miracol. De asta ai mei au considerat că sunt norocoasă și tocmai de asta au încercat să mă ghideze și să mă așeze pe un drum sau pe câteva drumuri în care să considere ei că aș putea reuși eu”, a mărturisit vedeta în cadrul podcastului În oglindă.

(CITEȘTE ȘI: Ce s-a întâmplat între Andreea Antonescu și Jador la Survivor România, de fapt. Oare Andreea Bălan știe?)