Andreea Antonescu, bătută cu furtunul! Dezvăluirile uitate ale Andreei Bălan despre colega sa de trupă

Andreea Bălan și Andreea Antonescu au avut un mare succes odată cu înființarea trupei Andre. Cele două cântărețe aveau spectacole în toată țara, iar piesele lor răsunau pe marile scene. Totuși, lucrurile nu ar fi stat atât de bine și în prietenia lor. Tocmai de asta, după ceva timp de „Andre”, Antonescu și Bălan au mers pe drumuri diferite. Au urmat o carieră solo, s-au căsătorit și au devenit mame. La un moment dat, Andreea Bălan a apărut la TV și a povestit despre mai multe episoade marcante de la începutul carierei sale.

Andreea Antonescu, bătută cu furtunul

Andreea Bălan povestea, acum câțiva ani, că a avut o copilărie obișnuită până la vârsta de 10 ani. După ce a început să cânte, să danseze, să devină o artistă în adevăratul sens al cuvântului, relația pe care o avea cu tatăl ei a început să se schimbe. Blondina mărturisea că, în spatele cortinei, aveau loc multe certuri și discuții. Mai mult decât atât, vedeta a spus la TV că primea și câte o palmă sau era trasă de păr, în momentul în care nu „executa” ordinele tatălui ei. Acela a fost și momentul când fosta lui Burcea a dezvăluit că și Andreea Antonescu ar fi fost bătută cu furtunul.

Declarațiile făcute de Andreea Bălan au stârnit multă vâlvă, la acea vreme. Tatăl ei nega acuzațiile cântăreței, iar Andreea Antonescu s-ar fi simțit deranjată de mărturisile făcute de fosta ei colegă de trupă.

“Orice îi spui copilului tău rămâne în subconștientul lui pentru că asta e o rană. În concerte mergeam doar cu tatăl meu, mama lucra. Am avut o copilărie drăguță până la 10 ani, dar s-a terminat totul când am început să cânt! Apoi, eram un roboțel, care era pus să execute, să danseze așa cum i se spune. Foarte multe lucruri au existat în spate, certuri și discuții. A trebuit să fac ani de terapie pentru că rămăsesem blocată emoțional în trecut.

Erau două personalități, copilul din mine și adultul, adică artista Andreea Bălan, care crescuse peste noapte. Intram în contradicție. Eu am bani să-mi cumpăr păpuși acum, dar e târziu. Nu am avut păpuși! El a fost tată până la 10 ani, după aceea s-a transformat într-un manager, relația era impresar-artist. Eu trebuia să execut și dacă nu făceam, mai primeam și o palmă. Am fost trasă de păr. Și Andreea Antonescu era bătută cu furtunul!”, a povestit Andreea Bălan, acum câțiva ani, la Antena 1.