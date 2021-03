Andreea Antonescu, probleme de sănătate! Dezvăluirile făcute de mama Faimoasei. „A fost un copil traumatizat de boală”

Andreea Antonescu este cea mai nouă membră din echipa Faimoșilor de la Survivor România. Artista încearcă să facă față traseelor complicat din competiție și chiar dacă nu aduce mereu puncte a reușit să își facă mama mândră. Ce care i-a dat viață a vorbit despre problemele de sănătate ale cântăreței și despre determinarea de care dă dovadă.

Mama Andreei Antonescu a vorbit în cadrul emisiunii Teo Show despre parcursul Faimoasei în competiția Survivor România și despre problemele de sănătate pe care vedeta le-a avut încă din copilărie.

„Pe mine Andreea mă surprinde pozitiv cu felul în care se comportă. Ea nu este sportivă și nu a făcut sport niciodată pentru că nu a avut voie, a avut probleme de sănătate destul de grave și a fost un copil traumatizat de boala pe care a avut-o. Ea nu a putut să se joace, să se miște, la fel ca ceilalți copii.

Ea a avut sindrom nefritoc, la vârsta de un an și opt luni a fost diagnosticată. Am fost internată cu ea foarte mult timp în spital. De la vârsta de trei ani analizele au început să iasă bune, dar a fost pe regim alimentar în continuare, astfel încât nu a putut să aibă o viață normală din acest punct de vedere, al mersului în colectivități, al regimului alimentar. Dar am trecut peste tot, acum este o fată sănătoasă și luptătoare”, a declarat mama Andreei Antonescu, potrivit WOWbiz.ro.

„Nu este momentul ei să iasă”

Mama Andreei Antonescu s-a arătat foarte mulțumită de parcursul fiicei sale în cadru competiției, deși anumite lucruri au îngrijorat-o. Aceasta a mărturisit că a văzut câteva schimbări la ea și că pare că vedeta nu este chiar în cea mai bună formă, însă este convinsă că va mai rezista multă vreme.

„Din punctul meu de vedere, se descurcă excelent în acest concurs. Văd că este optimistă și crede că nu este momentul ei să iasă din concurs. Când a fost nominalizată a spus că nu este momentul să plece și că vrea să meargă înainte. Am fost foarte mândră de ea. Andreea e un om integru, cu o putere psihică foarte bună, analizează lucruri în detaliu și sunt sigură că nu se va clătina nici în stânga, nici în dreapta.

Poate o privesc cu ochii de mamă grijulie, că mereu am fost așa când a fost vorba de sănătatea ei, dar mi s-a părut în ultimele emisiuni că e puțin umflată la față și puțin încercănată. Am văzut că este mereu cu sticla de apă în mână, asta e bine pentru că ea trebuie să consume multe lichide și sper ca Dumnezeu să o ajute și să nu se întâmple ceva”, a mai spus mama Andreei Antonescu.