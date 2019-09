Andreea Antonescu rupe tăcerea! Motivul real al divorțului de soț: “N-aș fi vrut să țin lângă mine un om nefericit”

“La cât știu cât sunt de rațională, nu știu ce îmi rezervă viața. Încă de la vârsta de 18 ani m-am lovit de întâmplări nu neapărat fecirite, totul se poate schimba într-o secundă, nu-mi fac planuri. Eu știu că fericirea lui este în America, s-a adaptat și se vede acolo, bine s-ar fi văzut lângă mine și lângă Sienna, n-aș fi vrut să țin lângă mine un om nefericit. Deși dorința a fost a mea de a pleca în America. Hotărârea este luată, asumată. Oficial nu am divorțat, s-a pus problema, s-a discutat. De partea birocratică încă nu ne-am ocupat, dar vreau ca divorțul să se desfășoare aici, suntem două persoane libere, încă din mai. Divorțul va avea loc la notar. Fiecare dintre noi am intrat în această relație cu niște bunuri, cu care vom și ieși. Ne-am separat civilizat, pentru Sienna lucrurile nu se vor schimba, ea a știut că familia noastră este un pic altfel față de părinților colegilor. Pe tati îl percepe în State, marea majoritate a timpului el e acolo. Nu i-am spus direct și oficial, nu are rost să îi explic ce înseamnă un divorț. Cel mai greu moment cu siguranță a fost decesul tatălui lui, eram însărcinată în luna a șaptea, a fost un lucru șocant. Mi-a fost greu să duc sarcina la capăt. A fost perioada care ne-a unit.”, a declarat Andreea Antonescu, la Agenția Vip.