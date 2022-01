Andreea Antonescu, sărbători în SUA, alături de fostul soț. Artista vrea încă un copil: “Suntem în relații foarte bune!”

Andreea Antonescu a petrecut sărbătorile din iarnă în SUA, alături de Traian Spak, fostul ei soț, alături de care are o fetiță, Sienna. Artista s-a relaxat la maximum și a mărturisit, în cel mai recent interviu, că își mai dorește un copil.

Andreea Antonescu a petrecut Crăciunul și Revelionul în Statele Unite ale Americii. Traian Spak a fost gazda și s-a asigurat că artista nu va duce lipsă de absolut nimic. Sienna, fetița fostului cuplu, a fost cea care a insistat să petreacă sărbătorile împreună cu ambii părinți.

“De data asta a zis prezent la această sărbătoare, de Crăciun, de Revelion. Pentru că noi suntem în relații foarte bune și, înainte de orice, chiar dacă ne-am separat, știm foarte bine care ne este scopul, care ne este planul în continuare, și anume Sienna, să-i fie bine, ea să fie fericită. Noi, ca și părinți, pentru că indiferent de orice, acest statut nu ne poate fi luat de nimeni, facem tot posibilul ca al nostru copil să fie fericit. De Revelion am stat mai mult acasă, adunați cu toții. Am povestit, am cântat, ne-am distrat și am făcut tot ce și-a dorit copilul. Mai ales că ea a avut și o prietenă foarte bună, ele s-au distrat și noi am stat mai mult după ele, în jurul lor. În noaptea de Revelion am ieșit puțin, după care ne-am întors acasă, pentru că atmosfera de acasă nu se compară cu nimic”, a declarat Andreea Antonescu.

Andreea Antonescu își dorește încă un copil. “Doamne ajută!”

Totodată, Andreea Antonescu a mărturisit că mai vrea un copil, un frățior sau o surioară pentru Sienna. Aceasta este mare dorință a artistei pentru anul care a început.

“Prima dorință este ca toți să fim fericiți, împliniți, sănătoși. Cariera să meargă mai departe. Cât mai multe piese noi, atât singură, cât și cu Andre și, Doamne ajută!, și un copil. De ce nu? Știți foarte clar că îmi doresc și un copil”, a mai spus artista.

