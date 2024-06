Andreea Antonescu și Victor Vrînceanu, război în instanță pentru fetița lor! Ce au decis magistrații

Andreea Antonescu și Victor Vrînceanu au fost împreună timp de un an și jumătate, însă au decis să meargă pe drumuri diferite la scurt timp de la venirea pe lume a fiicei lor, Victoria-Venice Vrînceanu. Artista și jurnalistul au încercat să facă tot posibilul pentru ca micuței să-i fie bine și să nu-i lipsească nimic, chiar dacă lucrurile au scârțâit între ei doi. De curând, cei doi foști iubiți și-au dat „întâlnire” în instanță, după ce cântăreața a solicitat permisiunea de a-și lua fetița minoră și a pleca alături de ea peste Ocean. Ce au decis magistrații?

Andreea Antonescu și Victor Vrînceanu au împreună o fetiță superbă, pe Victoria-Venice. Cântăreața și ziaristul au pus punct relației la scurt timp de când a venit pe lume copilul lor, preferând să meargă pe drumuri diferite. Chiar dacă nu mai formează un cuplu de ceva vreme, cei doi se ocupă îndeaproape de creșterea fiicei lor. Jurnalistul ne mărturisea că nu se uită la bani atunci când vine vorba despre fetița lui, motiv pentru care a acceptat să-i acorde Andreei Antonescu din prima, suma pe care a cerut-o drept pensie alimentară.

„Când am avut discuția finală despre despărțire, am întrebat-o cum facem cu copilul. Eu mă gândeam la program, iar ea mi-a spus că e OK dacă îi dau o anumită sumă de bani pe lună. (…)Revenind la suma înaintată de ea, am stat și m-am gândit mult, pentru că nu iau niciodată decizii sub impulsul momentului. Peste două zile i-am scris pe whatsapp că accept să îi dau suma pe care a cerut-o. Până la urmă banii sunt pentru fiica mea, Victoria. Și nu aș vrea vreodată ca Andreea să simtă că m-am opus sau am negociat cu ea. I-am dat cât a vrut. Din momentul despărțirii i-au intrat negreșit banii în cont lună de lună în ziua de 15, sau poate mai devreme”, ne spunea Victor Vrînceanu, într-un interviu. (VEZI AICI RESTUL DECLARAȚIILOR)