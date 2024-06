Andreea Bălan a dat cărțile pe față despre nunta cu Victor Cornea! Va ajunge artista, din nou, în fața altarului? „Mergem mai departe”

De o bună perioadă de timp, Andreea Bălan și Victior Cornea formează un cuplu. Relația celor doi pare să meargă perfect, așa că toată lumea se întreabă când și dacă vor face pasul cel mare. Acum, artista a decis să rupă tăcerea și a vorbit despre căsătoria cu Victor Cornea.

Andreea Bălan și Victor Cornea formează unul dintre cuplurile îndrăgite din spațiul monden. Relația celor doi este înfloritoare, iar aceștia pare că se înțeleg de minune. Astfel, mulți sunt cei care așteaptă ca sportivul să pună marea întrebare, însă se pare că artista nu se prea gândește la o nouă căsătorie.

Deși mulți își doresc să o vadă, din nou, în fața altarului se pare că Andreea Bălan nu se grăbește să facă acest pas. Vedeta a vorbit despre o posibilă nuntă și spune că momentan acest eveniment nu este în planurile ei și ale iubitului său.

Cântăreața a punctat că Victor Cornea trebuie să se axeze în această perioadă pe carieră, așa că nunta mai poate aștepta. Pentru artistă este important faptul că și-a găsit sufletul pereche, iar restul lucrurilor nu mai contează. Deși nu exclude să ajungă, din nou, în fața altarului, vedeta spune că pentru moment sunt mult mai importante alte aspecte.

„Văd că este important pentru societate. Toată lumea mă întreabă: când te măriți? De ce nu te măriți? Sufletele nu se căsătoresc, sufletele se iubesc! Deci pentru noi nu contează.

Mai avem lucruri de făcut, Victor are 30 de ani și este în plină carieră și în plină ascensiune. Este pe locul 68 mondial în tenis, ceea ce înseamnă un lucru extraordinar de greu. El nu are niciodată pauză, joacă 40 de săptămâni pe an. Deci întrebarea asta – când te măriți? este doar aici în 3D, hai să mergem mai departe și să ne dăm seama că iubirea contează”, a declarat Andreea Bălan, potrivit ciao.ro.