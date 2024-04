Andreea Bălan a dezvăluit cum a cucerit-o Vlad Cornea. Ce au vorbit la prima întâlnire. „Se adeverește la un an distanță”

Andreea Bălan și Victor Cornea sunt împreună de aproximativ un an și relația lor pare să se consolideze pe măsură ce timpul trece. Artista își amintește cu plăcere prima lor întâlnire, când tenismenul a surprins-o cu o întrebare profundă, dorind să afle mai multe despre aspirațiile ei.

Andreea Bălan și Victor Cornea și-au făcut publică relația în vara trecută, chiar în ziua ei de naștere. Tenismenul a fost cel care a inițiat contactul, abordând-o printr-un mesaj pe Instagram, după ce a văzut-o pe artistă vorbind despre spiritualitate. Recent, Andreea Bălan a menționat că își dorește o nuntă restrânsă alături de iubitul ei, organizată la malul mării, în compania persoanelor apropiate.

Cântăreața se pregătește să susțină primul ei concert la Sala Palatului și primește un sprijin puternic din partea iubitului ei. Coincidență sau nu, Andreea Bălan își amintește că a discutat despre acest vis cu Victor Cornea încă de la prima lor întâlnire, când tenismenul a întrebat-o despre obiectivele pe care le mai are de atins în carieră.

„Victor mă echilibrează și mă ajută foarte mult să-mi îndeplinesc acest vis (n.r. concert la Sala Palatului) și nu doar acesta. Suntem amândoi foarte competitivi și foarte disciplinați și mă susține în toate visurile pe care le am. Chiar la prima întâlnire m-a întrebat ce îți dorești tu să mai realizezi că noi știm că ai realizat foarte multe în cariera ta, care mai e visul tău. Fix la prima noastră întâlnire i-am spus că ultima mea redută de cucerit e să fac un concert la Sala Palatului. Iată că ce am spus la prima întâlnire totul se adeverește la un an distanță”, a dezvăluit artista pentru jurnaliștii de la spynews.ro.

Artista se află în plină pregătire pentru concertul pe care îl va ține la Sala Palatului. Va fi însoțită pe scenă de peste 20 de dansatori, iar costumele au fost comandate din diverse țări.

„E un mare vis de-al meu. E clar că orice artist își dorește să aibă un spectacol mare așa, frumos, iar când ajungi la un anumit nivel cred că e necesar, îmi doresc de câțiva ani încoace, iar pe 16 octombrie la Sala Palatului vă aștept pe toți, se numește ‘Povestea sufletului meu’, va fi un spectacol emoționant unde voi prezenta toate părțile mele, fără măști și voi povesti anumite experiențe foarte personale din viața mea, va fi construit ca un musical care povestește toate experiențele mele sufletești de-a lungul anilor. Biletele s-au pus deja în vânzare, sunt bucuroasă că s-au vândut deja biletele Golden Vip care au inclusă întâlnirea cu mine de după concert, iar cei care au aceste bilete au parte de întâlnirea cu mine, plus un cadou din partea mea. Până în octombrie mai este, mai sunt câteva luni, dar sunt foarte fericită că am pus biletele în vânzare. În perioada următoare voi lansa câteva piese, iar una dintre ele chiar se numește ‘Povestea sufletului meu.

E foarte greu pentru că poate și de aia am amânat. Am vrut să-l fac înainte de pandemie, apoi a venit pandemia, am tot vrut, doar că e foarte greu, că trebuie să prezinți poate ceea ce faci tu, dar la un nivel mult mai mare, pentru un public mult mai numeros, să te autodepășești și muzical, coregrafic, costume. Deja am început, vreau să refac piesele vechi, acum lucrez cu Marius Moga să refacem toate piesele astea. Costumele le-am comandat deja în Thailanda, o parte în Rusia, o parte în Anglia, vreau să am costume spectaculoase, am și mulți dansatori, în jur de 25. Deci vor fi costuri foarte mari, dar o fac pentru sufletul meu, pentru că îmi doresc foarte mult să mă autodepășesc, să arăt că da, se poate, dacă ai un vis măreț, cum îl am eu pe acesta, poți să-ți îndeplinești orice vis”, a mai povestit Andreea Bălan.