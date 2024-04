Tatăl Andreei Bălan și-a deschis sufletul, în premieră pentru CANCAN.RO. “Ne rugăm pentru ea!” + Nu l-a cunoscut pe Victor Cornea

După o perioadă lungă de timp, Săndel Bălan, tatăl Andreei, rupe tăcerea în ceea ce o privește pe fiica sa. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, acesta a mărturisit că nu-i deloc liniștit atunci când fiica sa este plecată peste hotare. Mai mult, chiar se roagă pentru ea, de fiecare dată. Deși artista are o relație serioasă cu tensimenul Victor Cornea, părintele artistei nu l-a cunoscut nici acum pe viitorul ginere și nu a fost încă informat că fiica sa ar urma să facă nuntă.

Săndel Bălan nu și-a cunoscut încă viitorul ginere, dar recunoaște că acesta a adus schimbări benefice în viața fiicei sale. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, tatăl Andreei Bălan a mărturisit că fiica sa e extrem de liniștită și plină de viață.

Acesta a spus, totodată, că dacă artista ar fi avut vreo relație cu partenerul său de dans, acum ea și Petrișor nu ar mai fi format un cuplu pe scenă. Acesta ne-a mai povestit și că vedeta a fost fană Michael Jackson, pe care l-a studiat „din scoarță-n scoarță”.

„Ne rugăm pentru ea”

CANCAN.RO: Vă îngrijorează faptul că în prezent, Andreea zboară foarte mult cu avionul?

Săndel Bălan: Acum zburăm cu avionul unde vrem noi. Doamne, cât am zburat cu Andreea pe vremea trupei, prin toate părțile. Atunci nu existau evenimente negative. Câte se întâmplă acum, e de groază. Ba că s-a defectat ceva, sau atentate și altele. Atunci ne deplasam în liniște, nu era niciun fel de probleme. Ea acum zboară foarte mult ca avionul. Noi, ca părinți, ne rugăm pentru ea. Dar sunt foarte multe care se întâmplă. Nu poți știi niciodată. A fost în Australia, în Brazilia, la Rio de Janeiro, în Grecia, în Dubai. În ultima perioadă ea s-a tot plimbat.

CANCAN.RO: Andreea pare schimbată de când e cu Victor…

Săndel Bălan: Este extrem de liniștită. Ne bucurăm că o vedem plină de viață și de energie. Nu aveau niciun sens certurile cu George. Amândoi și-au văzut de treabă.

Un telefon și… drumul spre celebritate

CANCAN.RO: Duceți dorul trupei Andre de pe vremuri?

Săndel Bălan: Tot aș vrea să găsesc să formez o nouă trupă Andre. Pentru că nu prea mai sunt astfel de duete pe piață, o trupă permanentă de fete. Eu am făcut armata cu tatăl Andreei Antonescu, în Mangalia, la Marina militară. Acolo ne-am cunoscut. Amândoi cântam la chitară, nu eram căsătoriți, nu știam că vom avea fete fiecare. Am ținut apoi legătura prin telefon. Pe când fetele aveau zece ani, eu aveam un album cu fiică-mea, cu zece piese. Ea, la fel, avea un album cu zece fete. Și ne tot întâlneam pe la diverse emisiuni pentru copii.

Și i-am zis atunci tatălui ei, hai măi, să facem o trupă tare. Apoi ne-am întâlnit în studio, la Ploiești și am făcut câteva variante preliminare. Apoi ne-am dus la București, la Cătălin Târcolea. Avea cea mai bună aparatură în acel moment. Am înregistrat și prima piesă, La întâlnire, care a dat și titlul primului album. Ne-am dus apoi pe la casele de discuri. Primul care ne-a contactat a fost Dan Popi. Ne îndreptam spre Ploiești, iar ei spre Galați când a sunat telefonul.

Coincidențele le-au marcat destinul

CANCAN.RO: Și ce s-a întâmplat, mai exact?

Săndel Bălan: Dan Popi a observat că era o așa mare coincidență între ele, pe amândouă le chema și Andreea și Georgiana, stăteau la etajul 1, apartamentul 5. Iar acum ambele au câte două fete.

Și ne-a întrebat, cum vreți să se cheme trupa. Iar Dan Popi a ales să se numească Andre. În seara aceea am semnat contractul. El a oprit înregistrarea unei compilații, la modă pe atunci, cu 3SE, Valahia, Genius, Talisman, ce era atunci în mare vogă. Și a dat atunci telefon la fabrică, că pe numărul 17 intră trupa Andre. Bătălia mare era pe radio. Piesa a intrat și a rupt. Parcă ziceai că sunt urmărite permanent de noroc.

CANCAN.RO: Ce artist vă place în prezent?

Săndel Bălan: Îmi place acum cum evoluează Alina Sorescu. A scos piese atât de frumoase, am și felicitat-o. E mai liniștită. Ca și artistă trebuie să ai ceva care te motivează.

Nuntă în luna octombrie, dar nu la fiica sa

CANCAN.RO: V-ați pregătit costumul de socru’ mic?

Săndel Bălan: Andreea nu mi-a zis nimic… Până una, alta, în toamnă sunt invitat la nunta lui Radu, băiatul cu care lucrez la studio. Or să vină mulți artiști din București.

CANCAN.RO: L-ați cunoscut pe Victor?

Săndel Bălan: Nu l-am cunoscut încă. Am înțeles că a fost în Portugalia… Andreea merge mereu cu el, când poate. Dar mai întâi onorează invitațiile de la concerte și filmările de la Te cunosc. Are și multe reclame, dar își face timp. Are proiecte mari, ce o definesc ca artistă.

CANCAN.RO: Cu alte cuvinte, sunteți de principiul că prioritară e cariera?

Săndel Bălan: În fiecare etapă a vieții apar alte probleme. Și atunci nu vei mai avea starea necesară să fii ageră. Dacă nu-ți păstrezi energia necesară, odată cu vârsta, și randamentul începe să dispară.

„Am învățat-o pe Andreea să gândească la scară mare”

CANCAN.RO: Cât de mult vă seamănă Andreea?

Săndel Bălan: Ea seamănă cu mine. Tot timpul am fost într-o agitație continuă. Așa a fost educată, să fie muncitoare, tot timpul în priză, să selecteze ce e mai bun pentru ea. Și nu în ultimul rând, am învățat-o pe Andreea să gândească la scară mare. Să nu spună, fac lucrul acesta, să văd cum este. Nu, nu există așa ceva. Trebuie să gândești că faci ceva ca să performezi, să fii mai bun, iar lumea să vadă că ai rezultatele cele mai bune. Ea gândește la scară mare, proiectează pe viitor proiectele la care lucrează, despre care știe dinainte că vor reuși.

Primul spectacol la Sala Palatului

CANCAN.RO: Care ar fi următorul ei proiect de acest gen?

Săndel Bălan: Andreea are spectacol pe 16 octombrie la Sala Palatului. O să aibă și invitați artiști pe care-i agreează. A mai participat ca invitat, dar nu să aibă spectacolul ei. Un spectacol care te definește pe tine, ca artist. Toți cei mari au făcut, și Delia, Andra, Ștefan Bănică, Smiley.

„Andreea era înnebunită după Michael Jackson. Îl studia tot timpul”

CANCAN.RO: Cum a ajuns să danseze la un asemenea nivel?

Săndel Bălan: Mereu i-a plăcut să performeze. De pildă, ea nu patinase în viața ei, a stat o lună și a învățat. Iar la Dancing on ice nu a avut niciun fel de greșeală, să cadă pe gheață sau altele.

Cât a fost în Andre, ambele fete au mers și au lucrat cu coregraful de la trupa Simplu, la Palatul copiilor. Au făcut cu profesioniști. Veneam de două ori pe săptămână și repetau, ca să fie cele mai bune. Plus studiul individual de acasă. Andreea era înnebunită după Michael Jackson. Și aveam casete întregi din concertele lui. Le punea în video și-l studia din scoarță-n scoarță. Altfel, nu ajungea la o astfel de performanță.

Destinul a făcut ca apoi să formeze un cuplu la Dansez pentru tine, cu Petrișor. A muncit extraordinar de mult pe partea de dans, 12 ore pe zi lucra. Altfel, nu ai cum să fii numărul unu.

„Dacă ar fi format vreun cuplu, acum nu mai dansau împreună”

CANCAN.RO: Și totuși, nu a format niciodată un cuplu cu Petrișor…

Săndel Bălan: Petrișor a avut tot timpul prietenă. Nu au încurcat una cu alta. S-au potrivit foarte bine la dans, nu i-am văzut certându-se. Dacă ar fi format vreun cuplu, acum nu mai dansau împreună.

CANCAN.RO: Se poate spune că Andreea arată mai bine ca oricând…

Săndel Bălan: La 39 de ani, anul acesta face 40, arată mai bine ca oricând. Pentru că are o gândire pozitivă, trăiește prin ceea ce face și are acel impuls de care avem nevoie. Are rezultate și performează în domeniile în care-și dorește. Și faptul că se ocupă și de fete..

CANCAN.RO: Îi calcă pe urme vreuna dintre fete?

Săndel Bălan: Cea mare e la liceul de muzică, la Dinu Lipatti și cântă la pian. Noi ne dorim ca una dintre fete să facă și muzică. Merge cu ea peste tot, le-a luat și la spectacole. Pe Andreea am dat-o încă de mică, la teatru, la canto, am dus-o peste tot, inclusiv la cursuri de engleză, la înot, la karate…Noi, ca părinți, am dus-o la tot felul de activități ca să-i dezvoltăm abilitățile și să stabilească apoi în ce domeniu va performa. Consider că am făcut tot ce trebuia. Ea știe că o iubim foarte mult și fiecare performanță a sa ne încălzește sufletul.

