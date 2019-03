Andreea Bălan a primit un mesaj tulburător de la fiica sa mai mare. Vedeta a izbucnit în lacrimi

Andreea Bălan se simte mult mai bine acum și este în afara oricărui pericol după ce, în timpul operației de cezariană, a intrat în stop cardio-respirator. Apar, încetul cu încetul, și alte informații emoționante din perioada în care vedeta era spitalizată.

Fiica mai mare a Andreei i-a trimis un pupic virtual mamei sale și a recunoscut în fața tatălui ei, George Burcea, că îi este dor de mama sa și ar dori să o pupe. Bineînțeles, un astfel de mesaj a ajuns direct la sufletul Andreei, iar aceasta a scris ”Plâng”.

„Tati, ţi-e dor de mami? Vrei să-i dai pup?”, a întrebat George Burcea. „Da”, a spus Maya, în timp ce îi transmite un pupic virtual mămicii sale. „Plâng”, a scris Andreea Bălan, alături de câteva inimioare prin care vrea să arate cât de mult îşi iubeşte familia.

Andreea Bălan: ”Sângeram peste tot, eram cusută, închisă şi totuşi sângeram”

Andreea Bălan a povestit în cadrul unui nou episod de vlog, pe care l-a făcut în salonul clinicii private în care a născut, ce s-a întâmplat imediat după ce a făcut stop cardio-respirator. Potrivit declarațiilor făcute în timpul filmării, deși medicii reușiseră să închidă operația, ea sângera. În vârstă de 34 de ani, cântăreața consideră că s-a născut a doua oară în ziua în care fetița ei cea mică și a lui George Burcea a venit pe lume.

“Am ajuns în sală la ora 17:00, a început operaţia de cezariană cu anestezie cu tot, la 17:30 a ieşit Clara Maria şi, imediat, cum mi s-a pus la obrăjor şi am pupat-o, imediat am intrat în stop cardio-respirator. De ce? Pentru că am făcut embolie amniotică este un caz foarte rar. Medicii au hotărât că aceasta este problema, eu sângeram peste tot, eram cusută, închisă şi totuşi sângeram. Medicii au luat toate măsurile necesare să cureţe lichidul amniotic şi tot ce trebuia ca nu cumva să ajungă lichiul amniotic în sânge pentru că altfel aş fi murit”, a spus artista într-o filmare făcută publică pe canalul ei de Youtube.