Andreea Bălan, despre depresia postnatală: ”Nu mi-a fost rușine să cer ajutor. Depresia postnatală este foarte gravă”

Andreea Bălan a vorbit deschis despre depresia postnatală. Artista încearcă să tragă un semnal de alarmă în ceea ce le privește pe mămici și viitoarele mămici.

Depresia după naștere constituie o problemă cu care se confruntă un proces destul de îngrijorător de proaspete mămici. Andreea Bălan încearcă să tragă un semnal de alarmă asupra acestei despresii postnatale și le încurajează pe mămici să nu o trateze cu superficialitate ci să ceară ajutor. (CITEȘTE ȘI: ANDREEA BĂLAN ȘI-A SĂRBĂTORIT ZIUA DE NAȘTERE. CUM S-A FOTOGRAFIAT CELEBRA ARTISTĂ)

”Lipsa somnului te poate duce la depresie. Am stat câteva nopți, dar apoi a preluat soțul meu tura de noapte care este îngrozitoare. El a preluat foarte mult din această oboseală cronică. La două luni el era obosit cronic și eu îmi vedeam de filmări. Îmi pare rău că a venit Mădălina Manole să ne spună că depresia postnatală este foarte gravă. Și că se poate instala nu doar la o lună după naștere ci se poate instala și la un an după ce ai născut. Eu am cerut ajutor, nu am vrut să plec din spital, am fost ajutată de asistente, am cerut și medicamente, n-am stat cu dureri, am cerut centură pentru uter. Nu mi-a fost rușine să cer ajutor.”, a mărturisit Andreea Bălan pentru Acces Direct.

Andreea Bălan vrea să devină, din nou, mămică

Andreea Bălan își dorește să devină, din nou, mămică. Artista face tot posibilul să-i aducă un frățior sau o surioară micuței Ella. (VEZI ȘI: MOTIVUL PENTRU CARE ANDREEA BĂLAN NU ȘI-A ARĂTAT FETIȚA PÂNĂ ACUM: “TOATĂ LUMEA MĂ ÎNTREABĂ…“)

"Ne mai dorim un copil. Încercăm… pentru că nici primul nu a venit așa ușor.", a mărturisit Andreea Bălan pentru Acces Direct.

Andreea Bălan își ține fetița departe de lumina reflectoarelor

Andreea Bălan este una dintre puținele vedete care a preferat să își țină fetița departe de camerele de luat vederi, ba chiar nu a postat nici o fotografie cu fața ei. Deoarece vedeta a avut o copilărie aglomerată, încă de la o vârstă fragedă, nu își dorește același lucru și pentru micuța Ella. Cel puțin un an sau doi, cântăreața este decisă să păstreze discreția pe rețelele de socializare, în ceea ce o privește pe fetița ei. (CITEȘTE ȘI: ANDREEA BĂLAN ARE MOTIV DE FERICIRE! FANII AU AVUT LACRIMI ÎN OCHI CÂND AU CITIT ANUNȚUL: “POVESTEA DE IUBIRE PE CARE O TRĂIM”)

“Toată lumea mă întreabă de ce nu o arăt. Este prea mică să o arăt, trebuie să mai crească un pic. Chiar am văzut recent la Antena 1 cum o altă vedetă și-a botezat copilul și a arătat-o la prima băiță. Mi se pare penibil. Nu este normal să-ți arăți ca vedetă sau persoană publică copilul dezbrăzat la băiță. Cel puțin 1 an sau 2 lasă-l să crească, să se formeze ca om, să arate a omuleț. Nu o să o țin ascunsă până la 18 ani, este evident. Nu vreau să mi se ceară mai des poza copilului meu decât o piesă.”, a spus Andreea Bălan, pentru viva.ro.