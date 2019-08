Andreea Bălan, mesaj pentru George Burcea înainte de nuntă: ”Am știut din prima zi când l-am cunoscut…”

Andreea Bălan i-a transmis, pe contul de Facebook, un mesaj soțului ei. Artista le-a mărturisit fanilor că a știut din prima zi când l-a cunoscut pe George Burcea că va fi tatăl copiilor ei.

Andreea Bălan și George Burcea s-au cununat civil în 10 august, iar cântăreața a radiat de fericire alături de soț, de fiicele lor – Ella și Clara – și, bineînțeles, de nași, nimeni alții decât Monica Davidescu și Aurelian Temișan. Andreea Bălan și George Burcea se căsătoresc religios pe 15 septembrie, iar în aceeași zi are loc și botezul mezinei familiei, Clara. Marele eveniment poartă numele “Nuntă şi Botez în Paradis“, Paradisfiind, de altfel, ultimul show lansat de Andreea Bălan. (VEZI ȘI: AVEM CELE MAI NOI FILMĂRI CU ANDREEA BĂLAN)

Andreea Bălan a ținut să-i transmită un mesaj soțului ei, înainte de ceremonia religioasă de pe 15 septembrie. Artista le-a mărturisit fanilor că a știut din prima zi când l-a cunoscut pe George Burcea că va fi tatăl copiilor ei.

”Am stiut din prima zi cand l-am cunoscut pe George la filmarea clipului Rece, ca el va fi tatal copiilor mei. Abia dupa 6 luni ne-am gasit si dupa inca 6 am conceput-o pe Elluta🤗

Mi-am dorit ca tatal copiilor mei sa fie implicat, devotat si iubitor si asa am simtit in acea zi ca va fi George si nu m-am inselat”, a scris Andreea Bălan pe contul ei de Facebook.

”Nu va fi loc pentru rude dacă sunteți foarte mulți!”

Firește, cununia religioasă este – de cele mai multe ori – un eveniment care se desfășoară în cadru restrâns, alături de rude și, eventual, de cei mai buni prieteni ai mirilor. Iar Andreea Bălan se regăsește acum în postura ingrată de a le cere fanilor pe care îi invitase la eveniment… să nu mai vină. În biserică nu vor putea intra decât foarte puțini dintre cei care ar sosi la eveniment, consideră vedeta, și – mai mult – le transmite tuturor că nu vrea să fie ”stresată” și, mai ales, nu dorește ca aceștia să facă fotografii… fără ca ea să știe.

Meniul ales de Andreea si George pentru “Nuntă şi Botez în Paradis“ include atât preparate tradiționale românești – reinterpretate într-un stil propriu – cât și preparate cu influențe din gastronomia italiană, spaniolă sau franceză. Invitații se vor delecta cu somon în crustă de parmezan și pâine, risotto cu reducție de busuioc proaspăt, calamar cubetat și roșii confiate, sfere moleculare din brânză gorgonzola si pulbere de prosecco sau guacamole cu scalie crocanta din prosciutto. Iar Andreea va îmbrăca… trei rochii. (CITEȘTE ȘI: ANDREEA BĂLAN PROBLEME CU FIICA SA, CLARA)

”Voi avea trei rochii. Am ales-o pentru că ea creează adevărate povești prin rochiile ei și exprimă foarte multă emoție. Prima rochie, care va avea o trenă imensă, va fi extrem de frumoasă și specială, pentru că pe fustă vor fi brodate manual mesajele pe care noi le avem unul către celălalt – va fi scrisă toată povestea noastră de dragoste -, plus datele de naștere ale fetițelor. A doua rochie va fi, în schimb, foarte potrivită pentru vals fiindcă, dansatoare bună fiind, trebuie să existe un vals foarte frumos. Și atunci, și rochia va trebui să fie pe măsură. Iar a treia rochie este surpriză”, a mărturisit Andreea Bălan pentru Viva!.