Andreea Bălan s-a dat de gol! În așteptarea nașterii, a anunțat și noul show pentru care lucrează

Andreea Bălan se pregătește să dea naștere celui de-al doilea copil, iar de acest moment emoționant o mai desparte doar o lună. Vedeta a anunțat cum își petrece timpul acum, dar a dezvăluit totodată că este în pregătirea unui mega show.

Andreea Bălan a luat pauză de la concerte, iar prioritatea ei este să aducă pe lume un copil sănătos şi frumos. În plus, odată cu marea aşteptare, Andreea Bălan se poate bucura din plin şi de timp petrecut cu micuţa Ella.

„În aşteptarea bebelinei mă relaxez, mă plimb, mă joc şi petrec mult timp cu Ella şi, totodată, mă gândesc la noul show pe care îl voi lansa în luna mai„, a scris Andreea Bălan pe Instagram.

Andreea și soțul ei au discutat și au decis împreună, ca după ce va veni pe lume bebelușul, să se separe. Astfel, că unul va dormi cu fetița cea mare, iar celălalt va dormi cu bebelușul. Artista își dorește ca peste un an fiicele ei să doarmă în aceeași cameră.

„Nu putem să dormim toți patru, pentru că bebelina nouă o va trezi pe Ella și atunci, am zis să ne împărțim. Adică unul o să doarmă cu o fetiță și celălalt, cu cealaltă fetiță. Ne-am făcut planul ca asta să se întâmple o perioadă. Am făcut calcul cam un an să fim așa, apoi să le punem împreună în aceeași cameră. Deci, practic, va exista o cameră a lor peste ceva timp. Sperăm ca la un an, cea mică deja să doarmă toată noaptea‘, a declarat Andreea Bălan, pentru libertatea.ro.

Andreea Bălan s-a îngrășat, dar nu se vede

În vârstă de 34 de ani, Andreea Bălan va deveni mămică din nou a începutul lunii martie. Aflată în a opta lună de sarcină, artista a dezvăluit în cadrul unui interviu că s-a îngrășat nouă kilograme până acum în timpul sarcinii și este într-o formă de invidiat, chiar dacă burtica i-a crescut mai mult – așa cum se poate vedea în poza pe care a făcut-o publică în urmă cu câteva ore, când le-a mulțumit fanilor de pe Instagram, care o urmăresc într-un număr foarte mare. “Dragii mei, m-ați făcut foarte fericită pentru că am atins pragul de 700.000 de followeri aici, pe Instagram! Vă mulțumesc mult și vă iubesc! Bebelina dansează în burtică 🤰❤️🤗🎼#32weekspregnant #8monthspregnant” este mesajul scris de artistă în dreptul imaginii.

Vedeta de la Antena 1 a mai spus că avea 49 de kilograme înainte să rămână gravidă. Potrivit mărturisirilor sale, bebelina din pântece cântărește două kilograme.

“Am luat vreo 9 kilograme. Nu se vede, nu? La burtică da… Copilul are 2 kg, placenta 500 de grame, lichidul amiotic 500 de grame se adună toate. Am plecat de la 49 de kilograme. Oricum eram slabă, eram sub medie, de aia nu se vede”, a dezvăluit Andreea Bălan jurnaliștilor de la VIVA!.