Andreea Bănică a fost hărțuită și înjurată de un artist internațional. Artista este hotărâtă să meargă la poliție: „Nu pot să tac...”

Andreea Bănică a trecut printr-un incident neplăcut care a determinat-o să meargă direct la poliție. Cântăreața a fost amenințată și hărțuită de o vedetă internațională, ceea ce a revoltat-o profund și a decis să ia măsuri urgente. Iată ce a pățit artista!

Recent, la Cluj, a avut loc un incident șocant în care Andreea Bănică a fost hărțuită și amenințată de o celebritate internațională pe care o admira până acum. Cântăreața a fost extrem de indignată și este hotărâtă să acționeze pentru a-și proteja drepturile. Cântăreața a făcut mai multe story-uri pe Instagram în care a povestit întreagă întâmplare.

Citește și: ANDREEA BĂNICĂ, MOMENT PENIBIL ÎNTR-UN HOTEL! CE S-A ÎNTÂMPLAT NOAPTEA, DUPĂ CE VECINUL DIN CAMERA DE ALĂTURI A RECUNOSCUT-O

Cu doar o zi în urmă, Andreea Bănică a avut parte de o experiență extrem de neplăcută în Cluj.. După ce a susținut un concert, artista a fost implicată într-un incident tulburător pe scările scenei. Toni Cottura, membru al trupei Fun Factory, a insultat-o și amenințat-o în timpul evenimentului.

Fun Factory este una dintre cele mai longevive și iubite trupe de către public, inclusiv de Andreea Bănică, care a fost profund dezamăgită de această întâmplare. Hotărâtă să ia măsuri legale, cântăreața a declarat că va merge la poliție pentru a depune o plângere împotriva lui Toni Cottura.

„Mi-e și greu să vorbesc despre ce am pățit în seara asta, aici la Cluj, la acest eveniment foarte frumos. Unii îmi spuneau să nu zic nimic, dar nu pot să tac. Atâta timp cât un om își permite să mă amenințe, să-mi vorbească urât, să mă înjure, să mă facă “You are a piece of / Ești un c*”. Nu pot să reproduc ce mi-a zis omul ăsta. Eu am crezut că a venit la mine pe scenă să mă felicite, să-mi spună ceva frumos.

Dar el venise să mă înjure, avusese o ceartă cu organizatorii… le spusese că am stat eu prea mult pe scenă, că el vrea să plece… După părerea mea, luase ceva, se drogase sau băuse alcool… Până la urmă, am fost colegi pe scenă, indiferent că el este Toni Cottura de la Fun Factory, formație pe care eu am adorat-o, am venerat-o”, a transcris Andreea Bănică, pe contul ei de Instagram.