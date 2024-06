Imaginea dizgraţioasă cu Andreea Bănică! Şi-a sugrumat sânii şi a fost luată la rost instant: „Dezgustător”

Andreea Bănică (45 de ani) este o artistă iubită și apreciată care, de cele mai multe ori, nu s-a ferit să spună lucrurilor pe nume. Artista a susținut un moment artistic la Cluj-Napoca, recent, și a purtat o ținută care a atras toate privirile. De altfel, a fost criticată pentru modul în care ținuta i-a stat în zona bustului. Și-a sugrumat sânii și a fos luată la rost instant pe internet. Totodată, a povestit și o situație mai puțin plăcută pe care a trăit-o, la eveniment. Vezi mai jos detaliile.

Andreea Bănică a îmbrăcat o rochie specială la evenimentul din Cluj-Napoca. Când artista se afla în mașină, însă, urmăritorii au observat că bustul ei era pur și simplu sugrumat. Detaliul estetic din zona bustului a devenit motiv de dezbatere pe rețelele de socializare. Utilizatorii au reacționat rapid la imaginile pe care cântăreața le-a postat, ironizând-o și criticând-o.

Cântăreața a avut parte și de un moment nefavorabil, în timpul evenimentului pe care l-a susținut. Artista a precizat că s-a simțit neprotejată, în urma situației care a avut loc. A fost agresată la Cluj, la un festival de muzică. A depus plângere la poliție. Artista susține că este vorba despre artistul Toni Cottura. Starul internațional ar fi avut un comportament deplasat față de vedetă, aceasta simțindu-se neputincioasă în fața sa. Acum, cântăreața încă își revine după incidentul pe care l-a trăit la Cluj.

„Am ajuns cu bine acasă. Am avut o noapte foarte grea. De felul meu, sunt o femeie puternică, reacționez, nu mă las batjocorită, nu mă las călcată în picioare. De multe ori am dat, și eu la rândul meu, pumni și picioare. Recunosc că, aseară, m-am blocat. Mai recunosc și că am bocit un pic, la hotel, de teamă. Nu știu dacă am făcut un atac de panică sau nu. Nici acum nu sunt bine cu mine. Aseară, pentru prima oară, m-am simțit singură. M-am simțit fără protecție, îmi dau seama ce simt toate femeile care pățesc astfel de lucruri și nu numai. Nu ne simțim protejate, poliția nu face nimic.

Aseară, în loc poliția să mă interogheze pe mine și să îmi pună o sută de mii de întrebări, când am spus că eu cred că omul e drogat sau beat și m-a amenințat și a ridicat mâna asupra mea, gesticula și dădea vânt în părul meu, ei ar fi trebuit să reacționeze altfel. Trebuiau să se ducă după om. (…) Tu îl lași să plece? Omul putea să plece într-un club, unde să bea și să se drogheze mai departe și unde să facă alt scandal. Și eventual să se întâmple ceva mai rău de atât. Pentru că omul, clar, avea o problemă. Deci el băuse, se drogase, făcuse ceva. Nu ai cum să reacționezi așa! Eu nu îl văzusem în viața mea, nu știam cu cine stau de vorbă. Eu am aflat după incident cine este omul ăsta. Și mai rău m-am blocat. Și ce vină aveam eu că el a stat să aștepte să termin eu recitalul meu, ca să intre el pe scenă? Deci am avut eu o vină? Puteam să cânt și două ore. (…) Asta nu scuză cu nimic ceea ce a făcut el. (…) Păcat că nu avem niște legi care să ne protejeze. Și nu numai pe noi, femeile, chiar și pe bărbați”, a spus Andreea Bănică.