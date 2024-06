Andreea Bănică, moment penibil într-un hotel! Ce s-a întâmplat noaptea, după ce vecinul din camera de alături a recunoscut-o

Andreea Bănică a trecut prin clipe tensionate într-un hotel! Celebra cântăreață nu s-a mai putut abține și a răbufnit în mediul online, spre surprinderea tuturor. Artista a povestit totul pe internet, stârnind numeroase reacții din partea fanilor ei. A fost deranjată de vecinii cazați în camera alăturată, însă a preferat să nu meargă să le bată la ușă, ci să-și spună nemulțumirea în online. Ce mesaj a transmis vedeta de televiziune?

Andreea Bănică a avut parte de o experiență neplăcută, după ce a ales să doarmă într-un hotel. În loc să se odihnească, vedeta s-a ales cu un „concert” gratuit în plină noapte. Vecinii din camera alăturată n-au lăsat-o să doarmă deloc, fiind foarte gălăgioși. Cântăreața n-a închis un ochi întreaga noapte, pentru că lătra câinele acestora, iar vecinul sforăia îngrozitor. Deși pe mulți i-ar amuza o astfel de situație, iată că nu a fost și cazul artistei. Aceasta nu le-a bătut la ușă vecinilor pentru că ei ar fi recunoscut-o și nu a vrut să le facă o impresie proastă, însă a ales să le povestească întreaga scenă fanilor ei. Doar că, fără să vrea s-a ales cu numeroase reacții.

„Pentru că în hotelul în care am stat am avut niște vecini de cameră care aveau un câine! Acesta este unul dintre motivele pentru care nu acceptăm animale în hotelul nostru, asta pentru că am mai primit întrebări de genul. Nu mai spun că domnul a sforăit îngrozitor toată noaptea (nu-i de râs). Mai rău este că vecinii m-au recunoscut și a trebuit să tac mâlc ca să nu le fa o impresie proastă că nah, sunt Andreea Bănică, iar dacă băteam la ușă să le spun că nu pot să dorm, i-aș fi deranjat (tot pe ei).

Sincer, să dormi așa în lătrat de câine, urlat de pisici, cântat de cocoși, parcă a doua zi nu mai ai chef, stare de nimic! Ce mi se pare foarte rău este faptul că nu suntem civilizați, nu ne pasă de cel din jur, ci doar de binele nostru, suntem răi și parcă prostia vine uneori odată cu vârsta…

Am avut un cățel și l-am purtat după mine 10 ani în toate hotelurile într-o geantă, însă nu am deranjat niciodată, nu a lătrat aiurea pentru că l-am culcat la pieptul meu unde a simțit siguranță, l-am învățat să nu facă gălăgie, l-am educat ca pe un copil! Animalele trebuie iubite, protejate, educate, îngrijite, nu lăsate de capul lor…”, se arată în postarea făcută de artistă.