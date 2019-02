Andreea Bănică a „terminat-o” cu soțul ei: „Ajunseserăm să ne certăm prea des. Atunci am luat decizia”

Decizie radicală luată de Andreea Bănică! Vedeta s-a decis să ”taie în carne vie”, cum se spune, iar cel afectat de o astfel de hotărâre drastică este chiar… soțul ei, Lucian Mitrea. Cei doi sunt de multă vreme împreună, iar Lucian a fost – o bună perioadă de timp – chiar impresarul Andreei și tour managerul ei.

Cu timpul, încetul cu încetul, Lucian Mitrea preluase toate sarcinile legate de cariera frumoasei blonde, devenind chiar… tour managerul ei. O activitate încununată de succes, cel puțin o perioadă de timp. Viața personală vs. viață artistică reprezintă un subiect delicat, de fiecare dată, iar Andreea și Lucian au trecut, din nefericire, prin mjulte situații tensionate. Astfel, echilibrul familiei s-a aflat în pericol imediat, iar Andreea Bănică a fost nevoită să… pună piciorul în prag și să îi ceară lui Lucian să se retragă.

„Este un avantaj să lucrezi cu soțul, dar până la un anumit punct. Este impresarul meu de foarte mulți ani, de o viață aproape. După ce am născut-o pe Sofia, la un an jumătate, i-am spus: Cred că e mai bine ca tu să te ocupi și de ceilalți artiști ai tăi, să ai timp mai mult. Nu are sens să mai mergi cu mine, eu îmi iau un tour manager, tu îmi pui concertele și mai departe merg cu tour-managerul, nu ai treabă cu mine. Nu îți mai bate capul cu mine, nu ne mai certăm, nu mai avem nici o problemă!”, a povestit artista pentru libertatea.ro.

O decizie radicală, însă cariera merge mai departe

Certurile din timpul concertelor se țineau lanț, a mărturisit Andreea, așa că ea a decis ca soțul său să rămână implicat doar în propriile sale afaceri, iar cariera ei să meargă mai departe fără el.

„Ajunseserăm să ne certăm la concerte că «aia nu, fă așa»… I-am zis: Eu sunt artistul, eu sunt pe scenă, poți să-mi dai un sfat, dar dă-mi-l frumos! Atunci am decis ca el să își vadă de celelalte joburi ale lui, iar eu să merg mai departe în cariera mea. El este omul din spatele meu, clar, nu s-a dezis de asta, însă nu mai merge cu mine la toate evenimentele. Mai ales acum, de când avem și doi copii, dacă plec eu, el trebuie să fie acasă”, a mai declarat Andreea Bănică.

