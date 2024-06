Andreea Bănică, înjurată și amenințată, pe scenă, de un artist internațional: „Te prind, te fac, te găsesc!”

Andreea Bănică (45 de ani) a fost înjurată și amenințată, pe scenă, de un artist internațional. Vedeta a susținut un moment artistic la Cluj-Napoca, însă a trăit o experiență care i-a provocat un real șoc. A dezvăluit, pe rețelele de socializare, prin ce a trecut recent.

Andreea Bănică este una dintre cele mai apreciate și iubite artiste din România. Recent, vedeta în vârstă de 45 de ani a susținut un moment artistic pe scenă, la Cluj-Napoca. A povestit pe rețelele de socializare, cu lux de amănunte, prin ce situație neplăcută a trecut. A ajuns la poliție, pentru a depune plângere!

Cântăreața a povestit, pe rețelele de socializare, faptul că a fost agresată de un star internațional, la Cluj-Napoca. Potrivit mărturisirilor sale, este vorba despre artistul Toni Cottura (53 de ani), fostă componentă a trupei Fun Factory (1993 – 1996), care activează acum la The Underdog Project. Artista a dezvăluit că a fost înjurată și amenințată de vedeta internațională, lucru ce i-a provocat un șoc. A sesizat poliția, însă artista crede că autoritățile ar fi trebuit să se implice altfel în asemenea cazuri. Cântăreața a rămas uimită de modul în care bărbatul respectiv a reacționat în fața ei.

„Mi-e și greu să vorbesc despre ce am pățit în seara asta, aici la Cluj, la acest eveniment foarte frumos, de altfel. Unii îmi spuneau mai bine să nu zic nimic, dar efectiv nu pot să tac. Atâta timp cât un om își permite să mă amenințe, să îmi vorbească urât, să mă înjure… Nu pot să reproduce ce mi-a zis omul asta. Eu am crezut că a venit la mine pe scenă să mă felicite, să îmi spună ceva frumos. Dar el venise să mă înjure, avusese o ceartă cu organizatorii… le spusese că am stat eu mult pe scenă, că el vrea să plece… După părerea mea, luase ceva la bord, se drogase, alcool… Până la urmă am fost colegi pe scenă, indiferent că el este Toni Cottura de la Fun Factory, formație pe care eu am adorat-o, am venerat-o”, a spus artista.

„Mi se pare ireal ce am pățit în seara asta. Dacă vedeați cum înjura, ca la ușa cortului…Nu îmi venea să cred ce îmi spune. Normal aș fi reacționat cu o îmbrâncitură, dar am rămas mută, ceea ce e bine, pentru că sigur mi-ar fi dat una… el avea mâna în părul meu, gesticula… «Te prind, te fac, te găsesc». Șunt în șoc! Am sunat la poliție, a venit acolo, dar testele antidrog nu se fac decât la volan. Mi-au spus să fac o declarație… La poliția municipiului Cluj mi s-a spus că nu e nimeni care să îmi ia declarație și că pot să depun doar o plângere. Dacă ăla mi-ar fi dat o bucată, ajungeam aici și mi se spunea că nu pot da o declarație? Am venit aici, e un singur om!”, a continuat Andreea Bănică.

Andreea Bănică a fost amenințată și înjurată de un star internațional, la Cluj

Andreea Bănică a continuat să facă dezvăluiri despre experiența șocantă pe care a trăit-o. Cântăreața susține că starul internațional s-ar fi aflat sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor interzise. Totodată, a susținut că autoritățile române nu s-ar fi implicat așa cum ar trebui în această situație și că nu s-a simțit protejată.

„Am ajuns cu bine acasă. Am avut o noapte foarte grea. De felul meu, sunt o femeie puternică, reacționez, nu mă las batjocorită, nu mă las călcată în picioare. De multe ori am dat, și eu la rândul meu, pumni și picioare. Recunosc că, aseară, m-am blocat. Mai recunosc și că am bocit un pic, la hotel, de teamă. Nu știu dacă am făcut un atac de panică sau nu. Nici acum nu sunt bine cu mine. Aseară, pentru prima oară, m-am simțit singură. M-am simțit fără protecție, îmi dau seama ce simt toate femeile care pățesc astfel de lucruri și nu numai. Nu ne simțim protejate, poliția nu face nimic. Aseară, în loc poliția să mă interogheze pe mine și să îmi pună o sută de mii de întrebări, când am spus că eu cred că omul e drogat sau beat și m-a amenințat și a ridicat mâna asupra mea, gesticula și dădea vânt în părul meu, ei ar fi trebuit să reacționeze altfel. Trebuiau să se ducă după om. (…) Tu îl lași să plece? Omul putea să plece într-un club, unde să bea și să se drogheze mai departe și unde să facă alt scandal. Și eventual să se întâmple ceva mai rău de atât. Pentru că omul, clar, avea o problemă. Deci el băuse, se drogase, făcuse ceva. Nu ai cum să reacționezi așa! Eu nu îl văzusem în viața mea, nu știam cu cine stau de vorbă. Eu am aflat după incident cine este omul ăsta. Și mai rău m-am blocat. Și ce vină aveam eu că el a stat să aștepte să termin eu recitalul meu, ca să intre el pe scenă? Deci am avut eu o vină? Puteam să cânt și două ore. (…) Asta nu scuză cu nimic ceea ce a făcut el. (…) Păcat că nu avem niște legi care să ne protejeze. Și nu numai pe noi, femeile, chiar și pe bărbați”, a spus Andreea Bănică.

