Andreea Bănică îşi doreşte să devină mamă pentru a treia oară? „Este destul de greu, dar încercăm”

Andreea Bănică este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Vedeta este urmărită în mediul online de sute de mii de fani pe care îi ţine la curent cu diferite activităţi pe care le desfăşoară zilnic. Recent, frumoasa blondină în vârstă de 43 de ani a dezvăluit că îşi doreşte să devină din nou mamă! Iată ce declaraţii neaşteptate a făcut.

Andreea Bănică are o relaţie apropiată cu fanii săi cărora le răspunde atunci când are timp la mesaje şi curiozităţi. Astfel, recent, un fac mai curajos a vrut să afle dacă blondina vrea să devină mamă pentru a treia oară. Răspunsul artistei nu a întârziat să apară.

Blondina a explicat că dacă ar mai fi fost la vârsta de 25 sau 26 de ani, cu siguranță ar mai fi făcut un copil, asta pentru că îşi doreşte o familie numeroasă. Totodată vedeta a mărturisit că acum nu mai este cazul să se gândească la o altă sarcină, ci îşi doreşte să se ocupe cu multă atenţie de cei doi copii pe care îi are deja.

„Dacă aș mai fi avut 25 de ani sau 26 de ani, cu siguranță aș mai fi făcut un copil, pentru că mi-aș fi dorit trei copii. Am depășit această vârstă, chiar și 30 de ani am depășit, chiar și 40 de ani am depășit și atunci nu mai este cazul de un alt copil în viața noastră.

Vreau să ne ocupăm foarte bine și să fim cât mai aproape de copiii noștri, de cei pe care îi avem, și să nu simtă lipsa noastră mai niciodată, deși este destul de greu, dar încercăm”, a declarat Andreea Bănică pe rețelele de socializare.

Andreea Bănică, măritată cu Lucian Mitrea

Andreea Bănică nu are doar o carieră de succes, ci și o familie de nota 10. Artista formează un cuplu cu Lucian Mitrea de 24 de ani, iar în 2008 au ales să se căsătorească. Cei doi au împreună doi copii, Sofia și Noah. În vara anului trecut, artista a fost întrebată dacă ia în calcul să-și mărească familia. Venirea pe lume al celui de-al treilea copil ar fi fost posibilă doar cu o anumită condiție.

“Dacă eram mai tânără, da! Cu tot cu bonă la pachet! Lor trebuie să le ofer toată atenția din lume!”, a transmis Andreea Bănică pe contul ei de Instagram, la InstaStory.

