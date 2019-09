Andreea Berecleanu, șocată de gestul unui bărbat, în aeroport, care a confundat-o! “Am fost uluită de întrebare”

Prezentatoarea Observatorului a fost protagonista unui episod emoţionant şi foarte plăcut în aeroport, chiar la întoarcerea din Londra.

la întoarcerea în ţară, din Londra, Andreea Berecleanu a avut parte de un moment foarte frumos în aeroport. În timp ce aştepta să se îmbarce, un român a zărit-o, iar în timp ce vorbea cu soţia pe internet încerca să-şi dea seama dacă este într-adevăr Andreea Berecleanu sau dacă este fiica ei.

Flatată de complimentul indirect primit din partea bărbatului, Andreea Berecleanu a intrat în vorbă cu acesta.

“Întoarcere de la Londra, weekendul trecut, pe aeroport. Așteptăm îmbarcarea, uitându-mă pe telefon. Cineva lângă mine, la vreo 2 scaune distanță, un bărbat, vorbea pe facetime cu soția. La un moment dat, aud frânturi din conversație, fără să vreau. “Cred că am recunoscut pe cineva. E lângă mine. Îți arăt și tu îmi spui dacă am dreptate. Dar sigur am, îți scriu pe whatsapp”. Nu știu răspunsul doamnei, dar mă trezesc cu o întrebare din partea bărbatului de lângă mine. “Mă scuzați că va deranjez, îi spuneam soției, dar nu sunt sigur. Sunteți dumneavoastră sau fiica?” Am fost uluită de întrebare, magulită dar și fâstâcită. Nici nu știam ce să răspund. Am zâmbit larg și am spus: “Sunt și fiică, asta e sigur. Fiica mamei mele. Dar sunt și mamă, a fiicei mele. Deci, da, sunt mamă!”. Conversația continuă: “ Știam eu, m-am gândit că sunteți doamna Berecleanu, doar că aveți obrazul atât de fin”. Am mulțumit, am salutat soția de pe facetime și le-am urat succes și spor în viață. El a adăugat ”Vă urmărim mereu, și pe rețele, pe Facebook, sunteți preferata noastră, dvs și doamnă Oana Cantacuzino!” “Cuzino”, adaug eu, cu drag, fără a încerca să-i “corectez” bucuria și entuziasmul. “Exact, așa e! Oana Cuzino și dv! Femei cu multă eleganță.” I-am mulțumit încă o data și am plecat spre avion. Cu gândul la ale mele dar și la cuvintele simple, venite din suflet, ale unui om necunoscut, un telespectator, plecat să