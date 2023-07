Andreea Bostănică, reacție acidă după ce s-a vehiculat că nu a luat BAC-ul! Regina TikTok-ului a explodat: „Nu m-a încurcat absolut deloc să îmi procur trei apartamente și un penthouse”

Andreea Bostănică, supra numită regina TikTok-ului, este una dintre cele mai cunoscute influencerițe din România și Moldova. Se bucură de un real succes în mediul online, iar asta îi aduce venituri pe măsură. Recent, tânăra de 18 ani a susținut examenul maturității, iar acest lucru a fost subiect de bârfă în mediul online. S-a vorbit mult despre faptul că nu ar fi obținut o notă de trecere, iar acum Andreea Bostănică le dă peste nas cârcotașilor.

Andreea Bostănică a apărut în mediul online în anul 2017, pe vremea când avea doar 13 ani. A cunoscut repede succesul și a adunat în jurul ei o comunitate mare. Pe TikTok este urmărită de 5 milioane de oameni. Popularitatea ei i-a adus numeroase contracte de imagine și colaborări cu barand-uri celebre, așa că veniturile ei la numai 18 ani sunt impresionante, iar pe asta mizează și ea.

După ce în mediul online au apărut mai multe zvonuri potrivit cărora Andreea Bostănică nu a reușit să obțină o notă de trecere la BAC, regina TikTok-ului nu s-a mai abținut și le-a dat peste nas cârcotașilor care au criticat-o. Aceasta a avut un răspuns acid pentru toți. Tânăra a subliniat că notele de la BAC, indiferent care sunt ele, nu au oprit-o să aibă multe realizări până acum.

Andreea Bostănică a spus că până la vârsta de 18 ani a reușit să cumpere, din bani proprii, trei apartamente și un panthouse în Chișinău, o mașină și urmează în curând să achiziționeze și un apartament într-o zonă de lux din București.

„Vă spun cu mâna pe inimă. Faptul că nu am luat 10 și 9 la BAC nu m-a încurcat absolut deloc să îmi procur recent trei apartamente în Chișinău, un penthouse pe lângă ele. Zilele astea primesc actele pentru a-mi cumpăra primul apartament în cea mai bună zonă din București. Nu mai vorbesc de mașina pe care mi-am luat-o. Eu când mi-am luat mașina nici măcar nu terminasem clasa a XII-a, ca să înțelegeți. Dar vouă baftă la învățat și la învățat pe de rost texte. Multă, multă baftă”, a reacționat Andreea Bostănică, în mediul online.

„Pe mine chiar nu mă afectează”

Andreea Bostănică nu s-a oprit aici și a ținut să le spună tuturor că din fericire a reușit să promoveze examenul maturității. Tânără a menționat că a obținut nota 7 la Limba și literatura română, însă pentru restul materiilor a păstrat tăcerea.

De asemenea, regina TikTok-ului și-a continuat mesajul cu o înșiruire de bunuri materiale pe care poate să și le permită indiferent de rezultatele școlare. În final, tânăra a subliniat că apreciază oamenii educați, care învață, însă această îndeletnicire nu este pentru toată lumea.

„Toată România și Moldova vorbește că Andreea Bostănică a luat 4 la BAC. Dar am venit aici să vă spun că îmi pare foarte rău să vă dezamăgesc. Cu ajutorul lui Dumnezeu, chiar am luat BAC-ul. Pe mine chiar nu mă afectează că am luat 7 la Română. Gândindu-mă că dacă nu l-aș fi dat viața mea nu s-ar fi schimbat absolut deloc. Faptul că nu aș fi dat BAC-ul nu mă încurca să fiu la fel de fericită, să îmi permit orice vacanță, să îmi permit orice haine, pantofii pe care îi vreau, mașina visurilor mele, brățări, ceasuri.

Să nu înțelegeți greșit, eu respect oamenii care învață, respect oamenii care se autodepășesc și învață mereu și sunt capabili în general. Jos pălăria pentru acei oameni. Chiar îi respect, dar suntem diferiți. Nu poate toată lumea să învețe pe 9 și 10. Sunt unica persoană din Republica Moldova la 18 ani, care a plătit un milion de lei impozit la stat. Oamenii la care mă duc eu să plătesc impozitul anual au terminat BAC-ul pe 10 și 9”, a mai spus Andreea Bostănică.

